12 partners werken samen om problemen van Dommel aan te pakken BVDH

23 januari 2020

16u51 0 Peer Donderdagnamiddag ging het nieuw participatieproject voor het stroomgebied van de Dommel van start met de lancering van een online test en ideeënplatform. Vanaf nu zoeken de inwoners van Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond waterkwaliteit, droogte en overstromingen kunnen aangepakt worden.

In het verleden veroorzaakte de Dommel regelmatig problemen rond waterschaarste en wateroverlast. De Vlaamse Milieumaatschappij start samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Dommel om het overstromingsrisico duurzaam te verminderen, de waterschaarste in de waterlopen terug te dringen en de waterkwaliteit te bevorderen.

Aan het einde van het project worden de engagementen vastgelegd in een riviercontract voor de Dommel. Dat is dan de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Dommel vorm te geven. De meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers staat daarbij centraal.

Twaalf partners

In totaal gaat het om twaalf partners: de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, Watering De Dommelvallei, de provincie Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij en het bekkenbestuur Maasbekken. Alle omwonenden kunnen de test doen op dommel.riviercontract.be. Iedereen is ook welkom op de Dommelfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Die vinden plaats op dinsdag 18 februari in ’t Poorthuis, Peer (samen met gemeente Hechtel-Eksel) en op donderdag 5 maart in het Atrium van het provinciaal Dommelhof van Pelt (samen met gemeente Lommel).