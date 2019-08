“Wilden net gaan stoppen door de hitte”: vier dakwerkers storten naar beneden nadat betonnen gevelplaat loskomt, jonge papa (28) is wellicht benen kwijt Marco Mariotti

27 augustus 2019

18u38 0 Peer Vier dakwerkers uit Noord-Limburg zijn dinsdagmiddag vijf meter naar beneden gevallen tijdens werkzaamheden. Een zware betonnen gevelplaat waar het viertal op stond, schoof naar beneden. De vier schoven mee naar onder. Eén werknemer kwam onder de betonnen plaat terecht en is wellicht zijn beide benen kwijt.

Tom Vangeneugden en zijn drie collega’s waren dinsdagochtend aan het werk in de Ambachtstraat in Peer. Ze hadden al wat zink gelegd op het plat dak en zouden nog een overkapping bevestigen voor ze de werkdag gingen afronden. Bedoeling was om rond 13 uur te stoppen omwille van het warme weer. “Voor ze dat deden, wilden ze alleen nog een overkapping monteren. Een half uurtje werk", vertelt Karel, de schoonvader van Tom die tot voor kort mee in de zaak BVBA Vandael zat.

Gebroken heup en bekken

Om nog onbekende reden ging het plots mis toen de vier op de rand van het dak stonden. Het bovenste betonnen gevelpaneel schoof uit de constructie en donderde naar beneden “Voor de vier jongens zakte letterlijk de grond onder hun voeten uit", vertelt Karel. “Ze vielen allemaal meer dan vijf meer naar beneden en kwamen daarbij hard op de grond terecht.” De verwondingen zijn ernstig.

Voor Engin ziet het er niet goed uit. Hij kwam met zijn benen onder de betonnen plaat terecht. Die plaat ging aan het tollen en stuiterde op de grond Karel

Zaakvoerder Tom brak een voet. Collega’s Pierro en Robby braken voeten, heup en bekken. “Maar voor Engin ziet het er niet goed uit. Hij kwam met zijn benen onder de betonnen plaat terecht. Die plaat ging aan het tollen en stuiterde op de grond. Over de exacte omstandigheden weet ik niet veel, maar zijn verwondingen zijn ernstig.”

Officieel verkeerde Engin I. (28) uit Pelt in levensgevaar. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en bracht hem met spoed over naar het universitair ziekenhuis van Maastricht. Zijn verwondingen aan de benen waren bijzonder erg, de kans bestaat zelfs dat ze moeten geamputeerd worden.

Overmacht

Zijn twee collega’s Pierro en Robby raakten ook zwaargewond. Engin is een ervaren dakwerker en een jonge papa. “Hij is nog niet zo lang actief in het bedrijfje. Het is niet te geloven.” Over de oorzaak van het losgeschoten paneel bestaat nog geen duidelijkheid, maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ijzeren constructie slecht was gehecht of gewoon afbrak.

“Het gaat in elk geval om overmacht. Die jongens waren aan het werk op het dak, en hadden niets met die betonnen gevel te maken. Ze waren bijna klaar om hun dagtaak af te ronden."