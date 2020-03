“Wie heeft mondmasker en alcoholgel voor mijn nichtje?” Limburgse zoekt hulp op Facebook Birger Vandael

17 maart 2020

11u49 32 Peer De Peerse Ilayda Cicek is momenteel dringend op zoek naar een mondmaskertje en alcoholgel voor haar zieke nichtje Iris. Ze verspreidde een oproep in de Peerse Facebookgroepen.

Iris zit momenteel in een bijzonder kwetsbare situatie. “Door haar scoliose zitten haar longen onder verdrukking en heeft ze maar rond 80 procent van de capaciteit over. Het is voor haar van levensbelang dat we hulpmiddelen vinden”, vertelt Ilayda. “We hebben altijd een voorraadje thuis, maar we zijn bijna door de voorraad heen. Nu alles uitverkocht is, blijkt het moeilijk om nog mondmaskertjes te pakken te krijgen en om onze voorraad een beetje te kunnen aanvullen. Enkele attente Perenaren reageerden alvast met tips en/of hulp voor de getroffen familie. Wie nog wil helpen, kan contact opnemen via ilaydaac@hotmail.com.

Scoliose

Scoliose is een term die verwijst naar een afwijkende kromming van de wervelkolom. Deze maakt dan een bocht in een S-vorm of zelfs een C-vorm, waardoor een bolling in de rug ontstaat. Door de vervorming van de borstkas, hebben de longen minder ruimte en verloopt de ademhaling in bepaalde gevallen veel moeilijker.

