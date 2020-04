‘Peers relanceplan’ is in de maak: “In samenspraak met Noord-Limburgse gemeenten” Birger Vandael

23 april 2020

15u13 0 Peer Op de gemeenteraad van Peer afgelopen woensdagavond heeft burgemeester Steven Matheï (CD&V) aangekondigd dat er in Peer gewerkt wordt aan een ‘relanceplan’. “Het gaat om maatregelen die aansluiten op wat er op andere niveaus reeds is beslist”, licht hij toe. Deze vrijdag zit Matheï samen met collega’s uit Noord-Limburg om verder overleg te plegen.

“We zijn de afgelopen weken heel actief geweest achter de schermen wat betreft het gedeelte ‘relance’ op lokaal vlak”, legde Matheï uit. “Het is natuurlijk ook afwachten in welke situatie we economisch terecht zullen komen. Er is sowieso sprake van een vorm van recessie en het is dan ook belangrijk dat een gemeente maatregelen neemt!”

Koopkracht

Mateï wil onder meer inzetten op koopkracht. “Het systeem met waardebonnen voor inwoners die gebruikt kunnen worden in de stad (een idee dat werd voorgesteld door N-VA, red.) kan een schakel in dit geheel zijn. Het is de bedoeling dat we terugkoppelen naar de lokale handelaars en horecauitbaters. We zullen ook bovenlokaal overleg voeren in Noord-Limburg om te vermijden dat elke gemeente helemaal ‘out of the blue’ met losse maatregelen komt.”

Geen verlaging belasting

Oppositiepartij N-VA stelde ook een verlaging in de aanvullende personenbelasting voor, maar daar was Matheï minder voor gewonnen. “Het effect zal in de praktijk veel kleiner zijn dan andere initiatieven en je zit dan ook met een mogelijk Mattheuseffect (een term die gebruikt wordt wanneer de rijken rijker worden en de armen armer, red.).” Een derde en laatste voorstel van N-VA betrof het mogelijk maken van het gratis laten overdoen van een burgerlijk huwelijk. Fractievoorzitter van CD&V Bram Geerits gaf geen steun voor dit initiatief: “Nu lijkt het alsof een huwelijk wél geld kost. Er zijn overigens ook nog andere mogelijkheden.” De burgemeester beloofde afsluitend dat alle partijen mee inspraak zullen krijgen in het uiteindelijke relanceplan.

De hele gemeenteraad is terug te beluisteren via deze link: https://www.peer.be/audioverslagen-gemeenteraad-2020.