‘Peer Proper’ laat straten weer blinken Birger Vandael

02 oktober 2020

Al voor de 21ste keer organiseert de stad Peer dit jaar ‘Peer Proper’. Deze actie kon op 21 maart niet plaatsvinden, nu krijgen de Perenaren toch de kans om hun straten te laten blinken. In plaats van een grootschalige actie op één dag, ruimen de deelnemers de straten nu op tussen 3 en 18 oktober. Elke vereniging of Mooimaker krijgt een persoonlijke route. Op die manier kan iedereen op een veilige manier te werk gaan, volgens de coronamaatregelen. De deelnemers ruimen de straten steeds op tussen 9 en 17 uur. De medewerkers van de Technische Dienst van Stad Peer engageren zich om de Peerse straten, die niet in een route van een vereniging of Mooimaker voorkomen, zelf op te ruimen tegen 18 oktober.