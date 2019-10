‘Pedoclown’ ook in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel: “Ik had gezworen niet te rusten tot ik zeker wist dat hij geen slachtoffers meer zou maken” Birger Vandael

09 oktober 2019

10u05 0 Peer Het Antwerpse Hof van Beroep heeft de 63-jarige ‘pedoclown’ uit Herk-De-Stad veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het seksuele misbruik van zes minderjarige meisjes. “Ik had gezworen niet te rusten tot ik zeker wist dat hij geen slachtoffers meer zou maken”, vertelt de voormalige vriend van de veroordeelde man, die hem destijds betrapte met twee kinderen.

De man moet ook vijf jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank en wordt voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Bovendien mag hij tien jaar niet meer met minderjarigen werken. Het Hof bevestigt zo het vonnis van de correctionele rechtbank van Hasselt.

De feiten vonden plaats tussen 2000 en 2015 in Peer en Hechtel-Eksel. Als clown en friturist won hij het vertrouwen van kinderen, doorgaans tussen negen en twaalf jaar oud en afkomstig uit Noord-Limburg. Op slinkse wijze vroeg hij de jongedames om zich uit te kleden en vervolgens maakte hij misbruik van hen. Hij wordt veroordeeld voor vier feiten van verkrachting en zes feiten van aanranding van de eerbaarheid. Vier meisjes zijn bij beide tenlasteleggingen slachtoffer.

Toveract met slipjes

De man maakte misbruik van zijn rol als ‘kindervriend’. Zo stelde bij drie meisjes dat hij wilde controleren of ze wel geschikt waren voor zijn goocheltrucjes en mat hij zogezegd hun kledingmaten. Beklaagde maakte zelfs gebruik van ‘een toveract met slipjes’. Als ‘zwijggeld’ kregen de slachtoffers enkele euro’s. Verder had de man ook een frituur, waar hij eveneens misbruik maakte van drie meisjes onder het mom van een spelletje.

Beklaagde werd betrapt door zijn toenmalige beste vriend terwijl hij met twee kinderen in bed lag op vakantie in de Dominicaanse Republiek. “Op die 20-jarige vriendschap had ik nooit iets gemerkt van zijn verkeerd gedrag, maar toen vielen alle puzzelstukjes in elkaar”, zegt deze man hierover. “Sindsdien heb ik schuldgevoelens naar mijn kinderen en slachtoffers toe. Het spijt me dat ik er niet eerder achter ben gekomen.”

D zaak werd in het voorjaar van 2018 behandeld achter gesloten deuren, omdat er een aantal minderjarigen betrokken waren. Op 18 mei 2018 werd hij vervolgens veroordeeld. Hij moest ook een schadevergoeding van bijna 50.000 euro betalen aan de burgerlijke partijen. Daar zou hij al een eerste deel van hebben betaald.

Traumatische impact

Het Hof bevestigt het vonnis van de correctionele rechtbank. “Beklaagde deed zich voor als een kindervriend, terwijl hij in werkelijkheid enkel de bevrediging van zijn seksuele behoeften en fantasieën nastreefde en op geen enkel moment oog heeft gehad voor de traumatische impact van de door hem gestelde daden. Er bestaat geen twijfel over dat de door beklaagde gestelde handelingen zijn slachtoffertjes hebben ontredderd en in grote verwarring hebben gebracht. Velen onder hen beseften op dat moment niet wat er met hen gebeurde.”

Niet in vergeetput

De voormalige vriend zorgde ervoor dat het verhaal niet in de vergeetput belandde. “Bij elke gelegenheid haalde ik de artikels in de kranten tevoorschijn, zodat de man niet zou ontsnappen aan een straf. Nu is het dus zover: hij is finaal veroordeeld om vijf jaar achter de tralies te zitten. Ik hoop dat dat ook zal gebeuren, want tegenwoordig lijkt het alsof criminelen meer rechten hebben dan slachtoffers.”