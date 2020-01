“Het ziet er niet goed uit voor pa”: Jos Haex (73) nog steeds in coma na aanval door asielzoeker Marco Mariotti

27 januari 2020

18u04 15 Peer Jos Haex (73) uit Peer ligt nog steeds in een coma nadat hij vorige maandag zwaar werd toegetakeld. Volgens zijn familie zijn zijn kansen op overleven bijzonder klein. Een 24-jarige Afghaanse asielzoeker is aangehouden en verblijft in de Hulpgevangenis van Leuven. Hij reageert compleet apathisch en blijkt niet te ondervragen.

Het gaat niet goed met Jos Haex uit Linde. De man werd maandagnamiddag op straat aangetroffen na een wandeling in het bos aan de Diestersedijk. Daar gaat hij bijna wekelijks een wandeling maken in het natuurgebied. Hij lag op zo’n 100 meter van zijn geparkeerde wagen, roerloos en in kritieke toestand op de grond.

Vandaag, een week later, ligt hij nog steeds in coma, maar reageren zijn hersenen bijna nergens op. “De verpleging en de dokter hebben ons verteld dat er geen of amper hersenactiviteit is", vertelt zoon Patrick Haex. “Er is nog veel zwelling, maar dan nog zou het niet veel verschil maken. Als hij dit haalt, is het de vraag hoe hij hier uitgeraakt, maar het ziet er niet goed uit. Hoe langer het duurt, hoe erger de schade.”

Poging doodslag

Exact een week geleden werd Jos roerloos gevonden na zijn wekelijkse wandeling in Peer. Vreemd genoeg zat er een Afghaanse man naast hem die ter plaatse werd opgepakt. “De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd, maar hij is daarbij zelf niet komen opdagen", weet Jeroen Swijsen van het parket. “De man zit nog steeds in de gevangenis.” De speurders hebben genoeg aanwijzingen om hem te verdenken van poging doodslag.

Indien de toestand van Jos onveranderd blijft en hij hersendood wordt verklaard, kan de Afghaan zelfs verdacht worden van doodslag of moord. De verdachte verblijft momenteel op de psychiatrische afdeling van Leuven Hulp. Officieel omdat hij psychisch labiel is en geen normaal ‘dadergedrag’ vertoont, zoals het blijven zitten naast een roerloos lichaam. “De man, die nog maar sinds november vorig jaar in ons land is, zwijgt en gedraagt zich bijzonder apathisch”, zegt zijn advocaat Rolf Wouters. “Hem verhoren is momenteel zo goed als onmogelijk. Hij is hier alleen zonder familie en ook de communicatie met hem en de rest in het asielcentrum verliep eerder al zeer moeizaam. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, we weten niet wat er is gebeurd.”

Huiszoeking in asielcentrum

De Afghaanse man verbleef in het asielcentrum van Helchteren waar de speurders afgelopen dinsdag al een uitgebreide 'huiszoeking’ hielden. Ook dat leverde niet meteen iets op. Verdere onderzoeksdaden moeten nog gebeuren, maar alle aanwijzingen duiden voorlopig in zijn richting. Van een tweede verdachte is voorlopig geen sprake. Er zal ook een psychiater aangesteld worden die zijn geestestoestand moet onderzoeken.

De familie zit intussen met evenveel vragen en verlangt naar antwoorden. “Als die man effectief psychiatrische problemen heeft, waarom kon hij dan vrij rondwandelen? Worden alle asielzoekers daar op gescreend? Volgens mij is dat zelfs amper mogelijk in praktijk, maar onze pa is hier nu wel het slachtoffer van geworden.”