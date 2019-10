"Er zit een Peers kantje aan het Amerikaanse volkslied" Welkom in Limburg bij Jan Delvaux en Jimmy Dewit Birger Vandael

05 oktober 2019

09u59 3 Peer Wist u dat... het schip van Piet Piraat in Lommel aangemeerd ligt? Of dat er een Peers kantje zit aan het Amerikaanse volkslied? Als uw ene wenkbrauw nu net de hoogte in ging, dan krijgen Jan Delvaux en Jimmy - DJ Bobby Ewing - Dewit de andere zeker ook nog mee. Zij brengen dit najaar de 'Belpop Bonanza City Specials', waarbij het publiek de kleine en grote muzikale verhalen uit Genk, Lommel en Peer ontdekt. Wij zochten het duo op, in volle voorbereiding van hun eerste voorstelling.

Jan Delvaux (57) is journalist en Belpopspecialist, en dus de referentie inzake Belgische popmuziek. DJ Bobby Ewing kennen we allemaal van Discobar Galaxie, dat als collectief bekendstaat om het gebruik van uiteenlopende muziekstijlen. Gooi die samen, en je krijgt een reeks theatershows over muziek van bij ons waar zelfs de meest fanatieke platenverzamelaar nog een 'Allé, gij. Serieus?' bij slaakt.

Theatershows over de muziekgeschiedenis van één welbepaalde gemeente of stad: hoe kom je daarbij?

Jimmy: "We hadden een eenmalige show samengesteld die specifiek over 'Groot Antwerpen' ging. Dat was zo plezant, dat mensen ons hier achteraf massaal over aanspraken. De betrokkenheid was veel groter dan normaal. Zo vertelden bezoekers ons enthousiast op welke manier hun grootouders gelinkt waren aan onze verhalen. We kregen zoveel input, dat we er meteen een nieuwe show van konden maken."

Jan: "Zo is het idee gegroeid om streekgebonden te werken. In Limburg vonden we drie gemeenten en steden waar men erg geïnteresseerd was: Genk, Lommel en Peer. Drie totaal verschillende plekken, met elk een eigen verhaal. En toch zie je telkens een lijn: de 'rise and fall' van verschillende hoofdrolspelers."

Maar neem nu Peer, niet de grootste

gemeente. Hoe vind je daar bruikbaar materiaal?

Jan: "Ik spreek altijd van 'loshangend fruit'. Dat zijn verhalen die je maar hoeft te plukken, zoals dat van Salim Seghers (geboren in Peer, red.) of het Bluesfestival. Maar je hebt er ook andere, zoals dat van de Lommelse band 'The Lonely Boys'. Die hadden een Amerikaan in de rangen, die tegenwoordig in Chicago woont. En een drummer die tegenwoordig een café heeft in Gambia. Al dat ruwe materiaal schuiven we in elkaar - ik vergelijk het met tiramisu - tot we een balans hebben van ongeveer 70 procent verhaal en 30 procent muziek."

Jimmy: "Research is in deze niet simpel, maar toch zijn we er minder lang mee bezig dan je zou denken. In zo'n tien maanden tijd maken we twaalf voorstellingen in evenveel Vlaamse gemeenten en steden. Ik zou zeggen dat we erg efficiënt werken, al moeten we geen rekening per uur opmaken. (lacht)"

Om in Peer te blijven: heeft die research veel opgeleverd?

Jan: "Zeker. Peer blijkt een internationaal kruispunt van topparels te zijn. We kunnen nog niet in detail treden, maar er is een link met Tomorrowland en zelfs met Black Sabbath. Er is ook een Peers liedje dat de top twintig van de Britse hitlijsten gehaald heeft en er is een speciale link met Jim Kerr, frontman van Simple Minds."

Jimmy: "En dan vergeet je nog het Peerse kantje van het Amerikaanse volkslied (lokale componist Armand Preud'homme schreef er een arrangement voor, red.). En het officieuze Limburgse volkslied 'Op de purperen hei' (ook van de hand van Preud'homme, red.). Iedereen kent dat, maar je zal verbaasd opkijken wanneer je hoort wie er een cover van gemaakt heeft..."

Even naar Genk. Daar stellen jullie naast de theatershows ook het boek 'Van Rocco tot IBE' voor, en volgt er een radio-uitzending vanuit Shopping 1. Wat mag de Genkenaar verwachten?

Jan: "Het boek beschrijft de dertig mooiste muzikale momenten uit Genk, van 1959 tot 2019. Uiteraard beginnen we bij 'Marina' van Rocco Granata, en eindigen we met het fenomeen IBE. Genk heeft dan ook een erg mooi verhaal. Je hebt de rock-'n-rollbands die als het ware in de mijnen ontstonden. Bands met pakweg twee Italianen, een Pool en een Griek: unieke samenstellingen die je nergens anders vindt - vermoed ik. Er is ook de Italiaanse lijn, muzikanten van vader op zoon. In de jaren 80 volgde dan de donkere muziek, afgelost door hiphop. En ook vandaag is de link met muziek erg groot. Genk is wellicht de meest bezongen stad van het land."

En dan is er nog Lommel, de stad van... Ja, van wie eigenlijk?

Jan: "Of van wat! In Lommel ligt Center Parcs De Vossemeren, en wat maar weinig mensen weten, is dat bijna alle videoclips van Piet Piraat hier opgenomen zijn. Logisch ook, want daar hebben ze een exotisch decor voor nodig. Een tweede troef is de Sahara, tevens het decor voor heel wat (Duitse) muziekvideo's."

Jimmy: "Er zijn ook heel wat muziekfiguren die in Lommel wonen. Denk aan José Hoébee, destijds zanger van de meidengroep Luv, of Marjan Berger. Lommel heeft bovendien een dj-cultuur. Nu is er Faisal, vroeger had je ook al Buscemi."

Jullie vertellen inwoners over hun eigen muziekgeschiedenis. Niet bang om wat arrogant over te komen?

Jan: "Ik hoop vooral dat de mensen zich herkennen in wat we vertellen. Dat ze bijvoorbeeld 'Dat is mijn nonkel!' door de zaal gaan roepen."

Jimmy: "Niemand bezoekt zijn eigen dorp als toerist, terwijl dat beter wel eens zou gebeuren. Of vergelijk het met een makelaar, die ook nooit zijn eigen huis zal verkopen. Het belangrijkste is dat wij enthousiast zijn over wat we vertellen."

Al dat harde werk gieten jullie telkens in 'slechts' twee keer anderhalf uur. Zonde?

Jimmy: "Ik hou er net van om iets één keer te brengen en dan te laten vallen. Dat is net zoals op de radio of als dj. Juist omdat het vluchtig is, blijft alles mogelijk."

Jan: "En niet alles is 'verloren'. Denk aan het boek over Genk. Misschien maken we achteraf ook wel een nieuwe show, met een 'best of'. En er zijn ook gemeenten en steden die aan een toeristische route werken, gebaseerd op onze voorstelling."

Info en tickets vind je terug via

www.belpopbonanza.be.