‘Cultuur in ‘t Groen’ keert terug Birger Vandael

04 september 2020

09u47 0 Peer Vanaf 16 september kan je in Peer opnieuw genieten van leuke voorstellingen op verrassende en groene plekken. De activiteiten werden eerder stopgezet naar aanleiding van de stijgende coronacijfers.

Kinderen en ouders kunnen op 16 september aan de speelgroene zone in de Dillestraat in Wauberg genieten van een voorstelling vol fantasie en verrassingen met goochelaar Jahon en woordkunstenaar Michel Jamers. De voorstellingen zijn volledig gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Je vindt een overzicht van alle locaties en artiesten via www.biccpeer.be. Hou de website zeker in de gaten, want de lijst wordt in de loop van september aangevuld.

Praktisch

De voorstellingen zijn gratis, maar op voorhand reserveren is verplicht. Reserveer een plekje voor jou en je bubbel van maximum 5 personen via www.biccpeer.be. Opgelet: wegens de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt! Draag een mondmasker, houd 1,5 meter afstand en denk eraan om je steeds op voorhand in te schrijven. De voorstellingen vinden plaats in openlucht. Bij regen wordt een voorstelling geannuleerd.