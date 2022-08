Parochianenkoers trekt voor de eerste keer door Moorslede

Wie niet van Groot-Moorslede is, maar wel aangesloten is bij een wielertoeristenclub van Slypskapelle, Aqua Lundo, Daiseltrappers, Willaert, Ro-time of Cyclingteam Denolf kan ook deelnemen. De koers start om 19 uur aan café den Draver, de aankomst ligt aan café de Vlashaard. De afstand is 45 kilometer, verdeeld over 25 ronden van 1,8 kilometer.