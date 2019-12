Parket vraagt vrijspraak voor agenten voor beweerd politiegeweld in 2013 WHW

02 december 2019

17u20 0 Tien agenten van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene zijn voor de rechtbank moeten verschijnen op verdenking van politiegeweld en machtsmisbruik tijdens een interventie op de Louizalaan in 2013. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat ze een straf zullen krijgen, want zelfs het parket pleitte voor de vrijspraak.

De feiten dateren al van 6 jaar geleden. Op de Louizalaan waren twee twintigers op de vuist gegaan met een andere groepje jongeren. De herriemakers werden opgepakt maar vervolgens liep het mis volgens hen. “Tijdens de overplaatsing naar en bij aankomst in het politiecommissariaat kregen we nog enkele klappen van de agenten”, klonk het. Daags na de feiten maakte de wetsdokter een rapport op van de blessures, die varieerden van een neusbreuk tot bloeduitstortingen en blauwe plekken op de dij. Die laatste zouden afkomstig kunnen zijn van een matrak, aldus de forensisch arts. Op basis daarvan diende het duo een klacht in tegen de politie.

De zaak kwam voor de rechter maar op steun van het parket moesten ze niet rekenen. De procureur vorderde immers de vrijspraak. De verdediging vond dat het niet bewezen was dat de letsels in het gezicht veroorzaakt waren door de agenten. Daarnaast zouden ook heel wat onderzoekstaken niet zijn uitgevoerd en kon de politie geen camerabeelden leveren van het moment dat de jonge mannen het commissariaat werden binnengebracht. Uitspraak op 8 januari 2020.