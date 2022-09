Papa (40) verongelukt bij motorongeval, mama (37) zwaargewond: “We hopen dat ze het haalt voor hun kindjes”

Andy en Evy waren zondag samen op pad om te genieten van een ritje met hun motor. Die hadden ze nog niet zo heel lang. Over de omstandigheden van het ongeval in Genk zondagavond bestaat nog veel onduidelijkheid, maar wat vast staat is dat een fietser en de motor van Andy met elkaar in botsten. Beiden kwamen ten val, en zowel de fietser als Andy stierf ter plaatse. Achterop de motor bij Andy zat Evy, die er zondagavond erg aan toe was. De vrouw heeft heel zware verwondingen opgelopen en ligt nog op intensieve zorgen. Maandagnamiddag bleek ze intussen buiten levensgevaar.