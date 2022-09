Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek Politie opent deuren gloednieuw gebouw tijdens Open Bedrijven­dag

Op zondag 2 oktober is het Open Bedrijvendag. Ook de lokale politie in Lubbeek doet mee. Zo zullen bezoekers een kijkje kunnen nemen in het gloednieuwe commissariaat van de politiezone. Je ziet er hoe het eraan toegaat in het gebouw en hoe de politie werkt.

