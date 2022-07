OVERZICHT. Waar kan je in jouw buurt in openlucht zwemmen?

vlaanderenMet temperaturen tot 30 graden en meer belooft het dit weekend en volgende week extreem warm te worden. Verwacht wordt dat iedereen dan op zoek gaat naar wat verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld met een frisse duik in het zwembad of een zwemvijver. Maar waar kan u in veilige omstandigheden genieten van een zwempartij in openlucht? Wij lijsten ze op per provincie.

ANTWERPEN

Deurne: Zwemvijver in Boekenbergpark

In het Deurnse Boekenbergpark ligt een voor Antwerpenaren wereldberoemde zwemvijver. Je kan hier gratis zwemmen. De stad Antwerpen hanteert hier het principe van het blokzwemmen op drukke dagen. Je mag dan een kwartiertje het water in.

Waar? Unitaslaan, 2100 Deurne (Antwerpen)

Wanneer? Maandag tot zaterdag van 12 tot 19 uur, zondag van 11 tot 18 uur (badgasten moeten 15 minuten voor sluitingstijd uit het water)

Meer info vind je hier.

Mechelen: Keerdok

Ook in het Mechelse Keerdok kan je net zoals vorig jaar in openlucht zwemmen. Je moet daarvoor een tijdslot reserveren. Een zwembeurt duurt maximaal twee uur.

Waar? Rode-Kruisplein, 2800 Mechelen

Wanneer? Dinsdag en donderdag van 12 tot 18 uur, woensdag en vrijdag van 13 tot 19 uur, zaterdag van 13 tot 18 uur, zondag van 10 tot 14 uur

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Zwemmers in het Keerdok. © Stad Mechelen

Herentals: Recreatiedomein Het Netepark

Sinds 1 juli is ook het buitenbad van het Netepark geopend. Je kan er elke dag terecht tot en met 31 augustus om af te koelen. Tickets zijn op voorhand te koop via de ticketshop.

Waar? Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals

Wanneer? Elke dag van 10 tot 20 uur (kassa sluit om 19.30 uur)

Meer info vind je hier.

Meer: Recreatiedomein De Mosten

Sinds begin deze maand zit recreatiedomein De Mosten in een nieuw kleedje. De speeltuin werd al vernieuwd en er kwam een waterspeeltuig. Daarnaast staan op het domein nu ook overal houten wegwijzers en bij het binnenkomen word je verwelkomd door de Mostenmannetjes. Maar boven alles kan je hier natuurlijk ook zwemmen onder een blauwe hemel.

Waar? Hoogeind 74, 2321 Meer

Wanneer? Elke dag van 10 tot 18 uur (bij mooi weer tot 20 uur)

Meer info vind je hier.

Volledig scherm De Mosten bij de Nederlandse grens in Meer. © Toon Verheijen

Meer zwemplekken in openlucht in de provincie Antwerpen vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Rotselaar: De Plas

Recreatiedomein Ter Heide in Rotselaar is vooral bekend voor haar zwemzone met ligweide. De Plas trekt bij mooi weer dan ook altijd veel bezoekers, zowel om te zwemmen als om te zonnebaden. In de zomermaanden is het domein elke dag open van 10 tot 20 uur en zijn er steeds redders aanwezig. Enkel bij slechte weersomstandigheden of als er blauwalgen in het water zitten, gaat de zwemzone dicht. Een bezoekje is volledig gratis voor de inwoners van Rotselaar. Wie niet in de gemeente woont, moet wel toegang betalen, al kan je wel wat besparen door met de fiets te komen. De basisprijs is 7,50 euro, maar als je aan de kassa kan bewijzen dat je met de fiets bent, betaal je slechts 5 euro.

Waar? Vakenstraat 18, Rotselaar

Wanneer? Elke dag open van 10 tot 20 uur

Meer info vind je hier.

Volledig scherm De Plas in Rotselaar. © Vertommen

Anderlecht: Flow (Pool is Cool)

Veel plekjes om in openlucht te zwemmen in Brussel zijn er niet. Eigenlijk is Flow zelfs de enige locatie waar je een buitenzwembad vindt. Het pop-up zwembad is een initiatief van Pool is Cool en is toe aan haar tweede seizoen. Je vindt hen nog de hele zomer lang aan het kanaal in Anderlecht. Het zwembad is 17 meter lang en 7 meter breed. Niet groot dus, maar wel een belangrijke stap naar openluchtzwemmen in de hoofdstad. Bovendien is het veel meer dan alleen maar een plek om een frisse duik te nemen. Flow wil ook een culturele locatie zijn, en dus zie je er bijvoorbeeld films, optredens en kunstvoorstellingen, zowel tijdens het zwemmen als ‘s avonds. Het enige nadeel: een ticket is slechts 45 minuten geldig.

Waar? Pierre Marchantbrug/Vaartdijk, Anderlecht

Wanneer? Elke dag open van 12.15 tot 19 uur

Meer info vind je hier.

Diest: De Halve Maan

Het zwembad van provinciedomein De Halve Maan in Diest is elk jaar opnieuw een populaire trekpleister op zomerse dagen. Het is dan ook een waar paradijs dicht bij huis. Echte waterratten kunnen zich uitleven in het gigantische zwembad, durvers mogen zich wagen aan de grote sprong vanop de metershoge springplank. Kinderen halen hun hartje dan weer op met de waterglijbanen en wie toch liever gewoon de hele dag in de zon ligt, zit goed op het zandstrand dat rondom het zwembad ligt. Als het alsnog zou mislopen, zijn er steeds redders in de buurt. Een ticket moet je uiteraard ook hier op voorhand reserveren.

Waar? Omer Vanaudenhovelaan 48, Diest

Wanneer? Elke dag open van 11 tot 19 uur

Meer info vind je hier.

Volledig scherm De Halve Maan in Diest. © Photo News

Meer zwemplekken in openlucht in de provincie Vlaams-Brabant vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Jabbeke: Klein Strand

Vlak naast de E40 in Jabbeke vind je Klein Strand, een recreatiepark met een hele grote zwemvijver. Dat is meteen ook de grootste troef van het park. Bovendien ben je er ook welkom als dagjestoerist. Voor de waterratten zijn er twee glijbanen, maar wie het liever wat rustig houdt, kan rondkuieren aan de waterlijn of gewoon languit op het strand liggen.

Waar? Varsenareweg 29, 8490 Jabbeke

Wanneer? Het park is in juli en augustus elke dag open van 8 tot 20 uur.

Meer info vind je hier.

Harelbeke: Provinciedomein De Gavers

In de zwemzone van het Gavermeer kan je genieten van een frisse duik in het water. Daarna kan je lekker opdrogen op de ligweide. Naast zwemmen zijn er nog heel wat wateractiviteiten die je kan doen, zoals bijvoorbeeld kajakken, zeilen, surfen, vissen of duiken. Elke zondag van de maanden juli en augustus kan je ook meevaren met de fluisterboot, waar de schipper dan de gekste verhalen vertelt over het ontstaan van de plas. Toegang tot de zwemzone is gratis en je hoeft zelfs niet te reserveren.

Waar? Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

Wanneer? Het domein is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De zwemzone is tijdens de zomervakantie geopend van 12 tot 19 uur.

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Provinciedomein De Gavers in Harelbeke. © Henk Deleu

Oostduinkerke: Strandbad

Een topactiviteit op de zeedijk van Oostduinkerke is het openluchtzwembad. De ideale plek om even af te koelen op een hete dag. Er zijn ook ligzetels ter beschikking om op te drogen in het zonnetje. Een ticket voor kinderen jonger dan 12 jaar kost 3 euro, vanaf 12 jaar kost een ticket 5 euro. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen gratis binnen.

Waar? Zeedijk 44a, 8670 Koksijde

Wanneer? Van 9 tot 11.50 uur is het zwembad vrij voor baantjeszwemmen. Van 13 tot 17 uur is he tijd voor ravotnamiddag en van 17 tot 18.50 uur kan je er vrij zwemmen.

Meer info vind je hier.

Meer zwemplekken in openlucht in de provincie West-Vlaanderen vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Sint-Niklaas: Provinciaal Domein De Ster

Het strand van 450 meter met ligweides en zwemvijver vormen de ideale omgeving voor een dagje verkoeling. Waterratten kunnen zich uitleven op de glijbanen en wie vanop het water wil genieten, kan zelfs een roeiboot of waterfiets huren. Zwemmen is enkel toegestaan in de afgebakende zwemzone onder toezicht van de redders. Tickets kan je vooraf aanschaffen via de webshop of de dag zelf ter plaatse.

Waar? Brokkelingenstraat 12, 9100 Sint-Niklaas

Wanneer? In juli is het domein geopend van 9 tot 22 uur.

Meer info vind je hier.

Volledig scherm De Ster in Sint-Niklaas. © bfs

Deinze: Vosselare Put

Hier kan je zwemmen aan de oude Leie te Astene in de mooie omgeving. Er is een ligweide waar je rustig kan liggen en op het terras van de clubweide kan je elke dag genieten van een hapje en een drankje. Zwemmen is toegestaan als de groen vlag wappert.

Waar? Kleine Pontstraat 5, 9800 Deinze-Astene

Wanneer? Van juli tot augustus is de vijver geopend op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur en op werkdagen van 14 tot 19 uur.

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Vosselare Put in Deinze. © rv

Wetteren: Sport- en Recreatiedomein De Warande

In recreatiedomein De Warande bevindt zich ook een openluchtzwembad. Hier zwemmen kan wel enkel op reservatie.

Waar? Warandelaan 14, 9230 Wetteren

Wanneer? Het openluchtzwembad is elke dag open van 9.30 tot 20 uur en zwemmen kan tot 19.45 uur.

Meer info vind je hier.

Meer zwemplekken in openlucht in de provincie Oost-Vlaanderen vind je hier.

LIMBURG

Heusden-Zolder: Terlaemen

Bij mooi weer is het openluchtzwembad Terlaemen elke dag geopend vanaf eind juni tot 1 september. Je kan hier terecht voor een zwempartij van 11.30 tot 19.30 uur. Bij regen of koud weer is het zwembad gesloten. Daarnaast vind je hier een lange glijbaan, een waterloopmat en een peuterbad.

Waar? Kerkstraat 110 in Heusden-Zolder

Wanneer? Open van 11.30 tot 19.30 uur

Meer info vind je hier.

Wellen: Maupertuus

Het zwembad is elke dag open vanaf 29 juni tot en met 31 augustus. Je kan er elke dag komen zwemmen tussen 10.30 en 20 uur. Kinderen kleiner dan één meter mogen gratis het zwembad in. Grotere kinderen en volwassenen betalen twee euro inkom.

Waar? Bampstraat 13 in Wellen

Wanneer? Van 10.30 tot 20 uur

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Waterplezier in Maupertuus. © Karolien Coenen

Maasmechelen: Kikmolen

Het zwembad van camping Kikmolen is toegankelijk in juli en augustus wanneer er redders aanwezig zijn. Het natuurzwembad is 2.7 ha groot en heeft twee grote waterglijbanen. Kinderen onder vier jaar krijgen gratis toegang, kinderen ouder dan vier betalen 3 euro, volwassenen 5 euro. Als je op de camping verblijft, is toegang tot het zwemparadijs inbegrepen. Je kan tijdens de zomervakantie van 10 tot 18 uur zwemmen.

Waar? Kikmolenstraat 3 in Maasmechelen

Wanneer? Open van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Bocholt: Goolderheide

Op camping Goolderheide in Bocholt zijn er een buitenzwembad, twee kinderzwembaden, een waterglijbaan en een klimmuur met een waterval. Je kan hier vanaf 1 juli elke dag komen zwemmen tussen 10 en 20 uur. Het zwembad is vrij toegankelijk voor gasten van de camping, voor mensen van buitenaf is het 5 euro inkom. Bij slecht weer is het zwembad gesloten.

Waar? Bosstraat 1 in Bocholt

Wanneer? Open van 10 tot 20 uur

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Mensen zoeken verkoeling op domein Goolderheide. © PHOTONEWS 2012

Meer zwemplekken in openlucht in de provincie Limburg vind je hier.

