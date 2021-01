OVERZICHT. Jaarwisseling verliep niet overal rustig: brandende wagens in Brussel, lockdownfeestjes en vuurwerk ondanks verbod

Poperinge Ingrid (50) was één van de eerste Vlamingen die vaccin kreeg toegediend: “Hier in Miami gaan mensen alweer op restaurant”

31 december Jos Hermans, de 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum in Puurs was dan wel de eerste man die in Vlaanderen een Covid-19-vaccin werd toegediend, was niet de eerste Vlaming die het prikje kreeg. Ingrid Vanthuyne, afkomstig uit Poperinge, kreeg drie weken geleden al een spuitje. De 50-jarige woont in Miami, waar ze aan de universiteit werkt.