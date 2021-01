OVERZICHT. Jaarwisseling verliep niet overal rustig: brandende wagens in Brussel, hier en daar lockdownfeestjes en vuurwerk ondanks verbod

Houthulst/Koekelare Feest met 8 volwasse­nen en 3 kinderen stilgelegd in Houthulst

9:15 In Houthulst is donderdagavond een feest met 8 volwassenen en 3 kinderen stilgelegd. De politie Polder stootte eerder op de dag ook op een drinkgelag in Koekelare. In totaal werden in de zone tijdens oudejaar 14 overtredingen vastgesteld.