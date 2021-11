OVERZICHT. Hoe reageert eventsector op nieuwe maatregelen? Mondmaskers in concertzalen, dilemma voor veel clubs

Het Overlegcomité besliste gisteren dat er een mondmaskerplicht komt op alle plaatsen waar op dit moment een Covid Safe Ticket nodig is. Hoe reageren de bekendste clubs en concertzalen in ons land op de nieuwe coronamaatregelen? Wij deden de rondvraag.

In de Ancienne Belgique in Brussel zal het vanaf zaterdag 20 november, wanneer de maatregelen ingaan, verplicht zijn om een mondmasker te dragen tijdens de optredens. “Bezoekers mogen wel hun masker even afzetten om te drinken. Bezoekers mogen hun drankje dus nog altijd meenemen in de concertzaal”, geeft pers- en communicatieverantwoordelijke Jens Van den Wyngaert nog mee. Bij Botanique gaan alle optredens door met de nieuwe regels, maar het is nog niet duidelijk of de bar open zal zijn.

Concertzaal Wilde Westen in Kortrijk voert de nieuwe maatregelen meteen in. “Vanaf nu is het dragen van een mondmasker verplicht bij alle concerten van Wilde Westen - zowel voor bezoekers als vrijwilligers en crew. Daarnaast blijft het Covid Safe Ticket gelden (vergeet ook je ID niet)”, wordt aangekondigd in een post op sociale media.

Quote Het verschil tussen moeten sluiten en op deze manier open kunnen blijven is immens, zowel voor ons, als alle medewer­kers, de artiesten én het publiek De Roma in Antwerpen

Sportpaleis en De Roma in Antwerpen willen koste wat kost doorzetten. “We zullen de mondmaskerdracht ook actief controleren in de zaal, dat is in ieders belang. Het verschil tussen moeten sluiten en op deze manier open kunnen blijven is immens, zowel voor ons, als alle medewerkers, de artiesten én het publiek”, klinkt bij De Roma.

Bij Trix werd intussen het technofeest Celebration Of Life, dat dit weekend gepland stond, afgelast. “We hebben de hele nacht gewerkt om een ​​oplossing te vinden om met deze regelgeving te werken, maar een festival op deze schaal op een veilige en plezierige manier laten plaatsvinden is simpelweg onmogelijk op zo’n korte tijd”, meldt Trix. “De rest van de geplande shows? Die gaan wél door, mét mondmasker.”

Nachtclubs hebben de keuze om met een extra sneltest te werken, om zo de mondmaskerplicht te omzeilen, maar niemand in Antwerpen lijkt dat van plan te zijn. “Er is nog een derde optie: burgerlijke ongehoorzaamheid.”

In dancing Kitsch Club in Knokke-Heist kan je komend weekend binnen, mét mondmasker op de dansvloer. “We hebben geen keuze”, zegt uitbater John Noseda. Ook de uitbaters van Club54, de goedkoopste discotheek van het land, hebben weinig begrip voor de maatregelen. Toch zal er zaterdag in Oedelem zonder mondmasker gedanst worden. “We hebben 2.000 sneltesten besteld. Maar het blijft kiezen tussen de pest en de cholera”, zegt Kurt Saey.

Quote Dansen met een mondmasker, dat doet toch gewoon niemand? Ze zijn de mensen aan het ontraden om uit te gaan, ze gaan gewoon niet meer komen Gerald Claes van Charlatan in Gent

Ook Jens Grieten van technotempel Kompass Klub, onlangs heropend aan de Vynckier-site, drukt er in De Morgen op dat het totaalplaatje werkbaar moet blijven. “Sneltests aan de inkom, dat ze dat eigenlijk durven voorstellen. Wij kunnen toch geen 2.000 mensen even een kwartiertje op straat laten wachten?” Donderdag rond de middag zat Grieten nog in spoedoverleg naar aanleiding van de nieuwe maatregelen.

“Dansen met een mondmasker, dat doet toch gewoon niemand? Ze zijn de mensen aan het ontraden om uit te gaan, ze gaan gewoon niet meer komen. Want met een sneltest aan de deur werken, hoe moet dat dan? Wie gaat dat doen? Wie gaat dat betalen? Wij hebben nu al twee mensen extra in dienst om het CST te controleren, meer kunnen we er echt niet meer aanwerven. Of gaat de overheid ons daarbij helpen?”, vroeg Gerald Claes van de Charlatan zich gisterenavond al af.

“Opnieuw zijn we het kind van de rekening. Ons gepland dansfeest ‘Swing & Dance’ van komende zondag hebben we noodgedwongen geannuleerd”, zegt Tijs Vandenbroucke van nachtclub Radar in Lokeren.

Bij discotheek La Rocca in Lier heeft men een plan van aanpak uitgedokterd om bezoekers aan de ingang aan een coronatest te onderwerpen. “We gaan drie verpleegkundigen en twee assistenten inzetten om onze gasten op onze kosten te testen.”

Discotheek Diedjies in Kuurne sluit de komende weken. Pas de eerste zondag van de kerstvakantie, op 26 december, gaat de discotheek opnieuw open. Zaakvoerder Gregory Van Wonterghem ziet de nieuwe regels niet zitten.

Intussen is het eerste grote evenement dat door de coronamaatregelen afgelast wordt bekend: Extrema Noir dat het nieuwe jaar feestelijk moest inzetten in de Trixxo Arena in Hasselt, gooit de handdoek in de ring. De organisatie heeft aangekondigd dat het evenement verplaatst wordt naar 17 december 2022.

