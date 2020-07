OVERZICHT. Hoe goed hielden de Belgen zich vandaag aan de mondmaskerplicht? AW

25 juli 2020

20u38 24 Hoe het België verging, de eerste dag dat mondmaskers verplicht zijn op openbare plaatsen zoals winkelstraten? Behoorlijk goed: de meeste steden en gemeenten reageren tevreden, op een handvol plaatsen was er sprake van wat strubbeling.



Mechelen

Onder meer in Mechelen is er een groot draagvlak voor het dragen van mondmaskers. De meeste inwoners en bezoekers hielden zich netjes aan de mondmaskerplicht, zeker op de markt en in de winkelstraten. Daarbuiten waren wel iets meer mensen hun masker ‘vergeten’, al viel ook dat al bij al mee. “Chapeau voor de Mechelaar!”, klonk het bij de handhavers.

Herentals

Ook in Herentals werd de mondmaskerplicht door de meerderheid van de aanwezigen nageleefd. Niet iedereen droeg er eentje merkten we op, maar het was dan ook de eerste dag dat de nieuwe regels van kracht waren. Volgens een medewerkster in een theehuisje was het dan wel een beetje minder druk dan op een andere zaterdag, maar het ‘nieuwe normaal’ heeft dan ook zijn tijd nodig.

Deinze

In Deinze gaat het zelfs zo ver dat mensen zonder mondmasker scheef bekeken worden. Zo’n 90 procent van de mensen die door de winkelstraten wandelden, droegen dan ook een mondmasker. Sommigen daarvan droegen het op de kin of met de neus onbedekt, maar het merendeel droeg het masker op de juiste manier.

Hasselt

Ook in Hasselt is de nieuwe verplichting de meeste inwoners, alsook bezoekers, goed ter ore gekomen. Slechts enkelingen droegen hun mondmasker onder de neus of hadden er geen aan.

Gisteren werd er nog wel een horeca-uitbaatster voor een tweede keer op twee dagen tijd betrapt zonder mondmasker. De eerste keer kreeg ze een boete van 750 euro. Nu moet ze voor de politierechter verschijnen.

Gent

In het stadscentrum van Gent volgde zo goed als iedereen de nieuwe regelgeving nauw op, in de schakelstraten heeft niet iedereen de boodschap begrepen. De helft draagt daar een masker, de andere helft draagt er geen of op een niet-beschermende manier.

Leuven

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is de inwoners van Leuven bijzonder dankbaar voor het dragen van hun mondmaskers. “We monitoren ook bijkomende plekken in de stad. Als het daar druk wordt, kan er ook daar een mondmaskerplicht ingevoerd worden”, klinkt het nog. Vandaag werd er alvast ingezet op sensibilisering, en werden er geen boetes uitgedeeld.

Antwerpen

In Antwerpen, waar vandaag nieuwe maatregelen werden aangekondigd, is er dan weer veel begrip. Ook de mondmaskers worden goed gedragen. Enkel bij Cor Corneillie, die op het terras van café Den Engel op de Grote Markt van een fris getapt boereke nipt, wringt het, die mondmaskerverplichting. “De cafés zijn zo goed als leeg, want ‘tooghangen’ is verboden. En tóch moeten we een mondmasker op als we naar het toilet willen”, zegt hij schouderophalend. “Maar goed, als het verplicht is, zal ik mij eraan houden. Maar ik zie het nut niet. Ze zouden de maatregel beter op de Meir uitvaardigen. Op een drukke dag loop je daar véél meer risico op besmetting dan op de plee van een café.”

Brussel

In onze hoofdstad was er wat meer onduidelijkheid. Het dragen van een mondmasker is volgens de website van de stad Brussel pas vanaf 27 juli verplicht. Dat doet wenkbrauwen fronsen gezien andere steden als Mechelen, Aalst, Oostende en nog andere steden het dragen van een mondmasker in winkelstraten vanaf zaterdag 25 juli reeds verplichten. Omdat er vanaf 27 juli boetes worden uitgedeeld voor het niet dragen van mondmaskers, moest Brussel het dit weekend vooral hebben van sensibilisatie, al was daar vandaag weinig van te merken.

Oostende

In Oostende ontstond er dan weer oproer toen twee broers weigerden een mondmasker te dragen. Ze kregen elk een boete van 250 euro.

Wondelgem

In Wondelgem liep het ook even uit de hand in supermarkt de Aldi. Een 63-jarige vrouw sprak daar een andere klant aan omdat ze geen mondmasker droeg, terwijl dat verplicht is. De vrouw in kwestie duwde het de 63-jarige vrouw daarop meerdere malen met haar winkelkar waarna ze haar begon te slaan en schoppen. De politie werd erbij gehaald en zal de dader al zeker een GAS-boete uitschrijven.

Roeselare

In Roeselare kreeg een politieman het dan weer aan de stok met een jongeman die geen mondmasker droeg. Alles werd gefilmd en via sociale media gedeeld waarop de beelden viraal gingen. Daarop is te zien hoe de jongeman de politieagent uitdaagt waarop die laatste reageert. Dat zorgde voor scherpe reacties van voor- en tegenstanders. “Als blijkt dat de politieman over de schreef is gegaan, zullen er maatregelen genomen worden tegen hem”, zegt korpschef Curd Neirynck.