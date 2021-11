OVERZICHT. Gaat Sinterklaasfeest of kerstmarkt in mijn gemeente nog door? Steeds meer steden, gemeenten en organisaties annuleren activiteiten

West-Vlaanderen

Knokke-Heist verbiedt binnenactiviteiten

Alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten die binnen plaatsvinden in Knokke-Heist, worden tot eind deze maand verboden voor iedereen ouder dan 13 jaar. Dat heeft burgemeester Piet De Groote (GBL) beslist. “Nu ook de afdeling intensieve zorgen in het AZ Zeno vol ligt en de reguliere zorg ernstig in gevaar komt, moeten we maatregelen nemen om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt Piet De Groote. Ook privé-initiatieven worden afgeraden. De Groote gaf een uitgebreid interview aan onze krant over zijn aanpak. Dat nam echter niet weg dat hij vanuit verschillende verenigingen heel wat kritiek kreeg.

Geen kinderopvang in Houthulst

In Houthulst zitten 60 mensen in isolatie of quarantaine. Daarom nam het gemeentebestuur extra coronamaatregelen. De buitenschoolse kinderopvang gaat op slot en deze maand worden twee grote evenementen geschrapt. “Voorzichtigheid is belangrijk als we de feestdagen op een normale manier willen vieren”, stelt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V).

Diksmuide schrapt acht eigen activiteiten

Met 125 besmettingen de voorbije zeven dagen gaat het ook in Diksmuide de verkeerde kant uit. “We schrappen daarom alle eigen activiteiten deze maand om een voorbeeld te stellen”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). Eén van de grootste evenementen die niet kunnen doorgaan, is de zwemmarathon.

Geen veertiendaagse voor senioren in Wielsbeke

In Wielsbeke worden alle activiteiten voor de senioren-14-daagse afgelast. Burgemeester Jan Stevens (CD&V) heeft daarvoor een burgemeestersbesluit gemaakt. Die activiteiten zouden plaatsvinden van maandag 15 t.e.m. vrijdag 26 november. “Ik heb dat besluit genomen om de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Wielsbeke - en in het bijzonder de senioren - te garanderen”, zegt Stevens.

Geen extra maatregelen in Oostende of Brugge

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) riep de Veiligheidscel samen om de situatie te bekijken. De burgemeester nam in tegenstelling tot Knokke-Heist geen extra maatregelen, maar wil wel bekijken hoe de huidige regels beter opgevolgd kunnen worden.

Het aantal coronabesmettingen neemt ook in Brugge fors toe, maar voorlopig inspireert dat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) niet om bijkomende maatregelen te nemen. Hij gaat dus niet mee in het verhaal van zijn collega in Knokke. “Als we maatregelen nemen, zullen we dat in overleg met buurgemeenten doen”, zegt De fauw.

Tegelijk toont West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé begrip voor de genomen maatregelen maar waarschuwt hij voor een opbod tussen steden en gemeenten onderling.

Antwerpen

Zijn Antwerpse collega Cathy Berx deelt die bezorgdheid en had onlangs overleg met de diverse burgemeester uit haar provincie. Op die vergadering werd afgesproken dat een verbod top cultuur-, sport- en jeugdevenementen die binnen plaatsvinden, voorlopig niet te verwachten valt. Ze pleit wel voor meer thuiswerk en een beperking van de sociale contacten.

Kerstmarkt Lier geschrapt

De 27ste editie van de Lierse Kerstmarkt zal dit jaar niet doorgaan. Normaal had de markt op 10, 11 en 12 december moeten plaatsvinden, maar de organisatoren beslisten zelf om alles af te blazen. De in acht te nemen coronamaatregelen dreigden de organisatie te complex en niet-rendabel te maken.

Tweedehands speelgoedbeurs Vosselaar afgelast

De tweedehands speelgoedbeurs in de Gemeentehal op donderdag 11 november is afgelast. Organisator Gezinsbond Vosselaar kan namelijk niet voldoen aan de verstrengde coronamaatregelen.

Limburg

Geen sinterklaaspoppenkast in Halen

Al meer dan 30 jaar lang organiseert Anita Bullens van liberale vrouwenorganisatie Vrij en Vrouw Halen een poppenkast voor Sinterklaas. Na de voorstelling komt de Sint naar goede gewoonte cadeautjes en snoep uitdelen aan de aanwezige kinderen, maar net als vorig jaar strooit corona roet in het eten. “We waren al enkele weken aan het twijfelen of we de poppenkast wel konden laten doorgaan”, zegt Anita Bullens. “Ook het burgemeestersbal was al afgelast en de coronacijfers blijven intussen maar stijgen. In samenspraak met de burgemeester hebben we dan maar beslist om de poppenkast af te gelasten”, vertelt Anita.

Oost-Vlaanderen

Zelzate schrapt receptie ter ere van 11-november

De gemeente Zelzate schrapt de gebruikelijke receptie na de jaarlijkse herdenking van 11 november wegens stijgende coronacijfers. Het geplande ontbijt met de vaderlandslievende verenigingen in café Regina en de aansluitende eucharistieviering om 9 uur in de Sint-Laurentiuskerk op de Grote Markt gaan wel door.

In Zele gaat de 11-novemberstoet dan weer wel door maar met aangepaste coronamaatregelen.

