OVERZICHT. Deze scholen sluiten de deuren uit vrees voor Britse coronavariant: “Ook de ouders moeten zich laten testen en in quarantaine gaan”

ANTWERPEN

Ook het buitengewoon onderwijs blijft niet gespaard. De basisschool Triolo in Brasschaat sluit tot 3 februari de deuren na drie coronabesmettingen. Het gaat om twee leerkrachten en één leerling. Het is nog niet bekend of het de Britse variant van het virus betreft. Op Triolo zitten in totaal 230 leerlingen en een zestigtal leerkrachten. Die zullen maandag allemaal getest worden in de school zelf.

In Mol gaan ook meer en meer klassen op slot. Lagere school De Zandloper houdt de deuren dicht op maandag en dinsdag. “Ondertussen zijn er reeds 11 besmettingen vastgesteld bij leerlingen in de school, onder hen zitten enkele superverspreiders. Het zou hier wel niet om een buitenlandse variant gaan”, klinkt het. Eerder gingen het vijfde en zesde leerjaar in preventieve quarantaine.

Tot en met dinsdag 2 februari gaat in Duffel het Sint-Norbertusinstituut op slot. Er is een klein aantal besmettingen, maar in één geval bleek het om de Britse variant te gaan. Alle leerlingen en alle personeelsleden van de middelbare school moeten gedurende die periode in quarantaine gaan. Het gaat enkel om de school in de Stationsstraat en niet om de campus van HBO Verpleegkunde op de Rooienberg. De komende dagen zal de school ingericht worden als testlocatie voor alle leerlingen en alle personeelsleden.

Eén klas van basisschool Sint-Ursula Klim Op uit Lier is in quarantaine geplaatst nadat twee leerlingen uit de groep positief hebben getest op het coronavirus. Schooldirecteur Steven Vandevoort: “In de loop van maandag wordt wel gevraagd dat die leerlingen zich aanmelden in de testbus, die naar de parking van het nabijgelegen Heilig-Hartziekenhuis komt. Afhankelijk van wat die tests opleveren, zullen er al dan niet bijkomende maatregelen worden genomen.”

In Antwerpen testte een leerling van de stedelijke lagere school De Tandem positief op het coronavirus, hoogstwaarschijnlijk de Britse variant. De leerling heeft nog familieleden in het Stedelijk Lyceum Olympiade: zowel in De Tandem als in het Lyceum werden donderdag verschillende leerlingen en leerkrachten getest. Enkele gezinsleden werden preventief in quarantaine geplaatst. De scholen blijven voorlopig open. “Op basis van de testresultaten kunnen we eventueel onze aanpak bijstellen en ook niet-hoogrisicocontacten van deze leerlingen in quarantaine plaatsen”, klinkt het bij Sofie De Keyser van het Stedelijk Onderwijs.

Afstandsonderwijs ook voor de leerlingen van basisschool Ursulinen Mechelen. De reden? Er zijn onvoldoende leerkrachten om les te geven. Dertien leerkrachten zijn ziek: enkele leerkrachten zijn effectief besmet, anderen wachten hun testresultaat nog af. De school hoopt haar leerlingen dinsdag opnieuw te mogen verwelkomen.

En het vaccinatiecentrum in de Nekkerhal in Mechelen kon vrijdagvoormiddag al eens dienst doen als testcentrum. 210 leerlingen van de lagere school en het onderwijzend en ondersteunend personeel van de Sint-Pietersschool in Mechelen kwamen er langs voor een coronatest. Eén op de vijf leerlingen blijkt besmet. De school blijft ook deze week dicht omwille van de virusuitbraak.

Volledig scherm Voor Xander Cobbaut van de Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool in Hallaar was het al de derde keer dat hij werd getest op corona. Ondertussen is zijn school weer open. © David Legreve

Hetzelfde scenario in Heist-op-den-Berg. Daar sluit kleuterschool Kleine Sint-Jan in Wiekevorst tot en met maandag 1 februari de deuren. Nu twee klassen in quarantaine moeten, beschikt de school over onvoldoende personeel om de andere leerlingen op te vangen. Oudere broers en zussen die naar de lagere school gaan, kunnen gewoon naar school.

De Britse variant van het coronavirus heeft ook Schoten al bereikt. Donderdag werd bij een kleuter van de vrije basisschool Sint-Filippus een besmetting vastgesteld. De school ging vrijdag wel gewoon open. De besmette kleuter en het gezin gaan in quarantaine en worden getest. Alle leerlingen van hetzelfde klasje gaan ook onmiddellijk in quarantaine. Zij worden niet getest, behalve als ze symptomen vertonen.

Steeds sneller grijpt het virus om zich heen, dat zien we ook in Hulshout. Na het vierde - enkel klas 4B - en vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool gaan ook de leerlingen en leerkrachten van het tweede leerjaar 10 dagen in quarantaine. Nadat in de gemeentelijke basisschool in Hulshout 3 leerlingen vorige vrijdag positief testten op de Britse coronavariant werden alle leerlingen van de betrokken klassen afgelopen weekend getest. Uiteindelijk bleek in deze klassen slechts één extra kind besmet. Tevens testte een leerling uit het tweede leerjaar positief, het gaat hier om een familielid van één van de positief getesten. Daarnaast blijven alle jeugdactiviteiten opgeschort in de gemeente.

GO! Scholengroep Rivierenland neemt extra maatregelen voor basisschool ‘t Pleintje in Willebroek en BSBO Groenlaar in Rumst. Drie kleuterklasjes van Groenlaar werden vrijdag gesloten, de kleutertjes zitten zeker tot woensdag thuis. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van 't Pleintje krijgen tot minstens woensdag afstandsonderwijs. Ook basisschool De Parel in Niel sloot overigens de derde kleuterklas tijdelijk, maar dit komt door personeelsgebrek.

Nadat twee juffen er dit weekend positief testten, werd beslist om de kleuterafdeling van GBS De Kleine Wereld in Ravels een week te sluiten. Ook de overige leerkrachten zullen deze week getest worden. De kleuters mogen vanaf volgende dinsdag weer naar school.

WEST-VLAANDEREN

Ook West-Vlaanderen blijft niet gespaard. Zo sluit de Vrije Basisschool in Westouter tot 1 februari de deuren nadat er 15 leerlingen besmet blijken. Eerder waren er al 10 besmettingen vastgesteld in de school.

In Houthulst is de vrije kleuterschool in Jonkershove, die behoort tot het Schooltrio, tot en met vrijdag dicht omdat er twee kleuters positief hebben getest. “De 36 kleuters van die school zitten in dezelfde bubbel vandaar de algemene sluiting”, duidt directeur Arne Vanhaelewijn. “Nog voor de testing was er al een kindje thuis met het coronavirus nadat de mama positief had getest op de Britse variant. Na de testing kregen we melding van nog een tweede besmette kleuter.” In de twee andere scholen die tot het Schooltrio behoren, Klerken en Sint-Kristoffel, zijn nog geen klassen in quarantaine. Eerder moest het vijfde leerjaar van de basisschool in Merkem een week in quarantaine, nadat drie leerlingen positief testten.

Twee gemeentelijke basisscholen van Kortemark, De Linde in Zarren en De Kreke, zullen de rest van de maand nog volledig gesloten blijven. In de Linde testten 36 kinderen en vijf leerkrachten positief, in De Kreke gaat het om vier kinderen en drie leerkrachten.

In Diksmuide gaan twee scholen dicht: de vrije basisschool in Vladslo voor één week, nadat een kleuterleidster positief testte. De vrije basisschool in Esen gaat voor één dag preventief dicht na een tweede melding van een leerkracht die positief testte. De ouders zijn geïnformeerd. De secundaire scholen kunnen openblijven. Verder gaat in dezelfde gemeente het zesde leerjaar van de basisschool in Beerst in afzondering.

Quote Ik hou een beetje mijn hart vast, want we zien al een tijdje dat er kleuters met symptomen opduiken Jo Bultheel, directeur vrije basisschool Nieuwenhove

En in diezelfde provincie gaat een deel van de vrije basisschool Nieuwenhove in Waregem tot 30 januari dicht. Twee kleuterjuffen hebben daar positief getest op het coronavirus, meer dan 70 kinderen blijven dus even in quarantaine. “Ik hou een beetje mijn hart vast, want we zien al een tijdje dat er kleuters met symptomen opduiken. Alleen worden zij niet getest”, zegt directeur Jo Bultheel.

Volledig scherm In de Sint-Paulusschool Campus Hemelvaart in Waregem worden twee klassen in quarantaine geplaatst. © RV

Wat verderop, in de Sint-Paulus school Campus, zijn twee leerlingen besmet met het coronavirus. Omdat er een vermoeden is dat het gaat om de Britse variant werden twee klasgroepen meteen in quarantaine geplaatst. “Alle leerlingen werden vrijdagmorgen meteen uit de klas gehaald”, vertelt campusdirecteur Dona Beunens.

In Brugge dan weer blijft de volledige kleuterafdeling van De Triangel tot minstens 1 februari gesloten na een vermoedelijke corona-uitbraak. Drie van de zeven leerkrachten zitten in quarantaine, waarvan al één iemand positief testte. Ook enkele kleuters voelen zich ziek. Daarnaast zitten 80 leerlingen van de basisschool in quarantaine na een positieve test van een leerkracht. Zij werden allemaal getest. “Indien er weinig of geen positieve testresultaten zijn bij deze kinderen, kunnen zij maandag terug naar school”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Ook in Zerkegem, bij Jabbeke, zitten vijftig leerlingen van Vrije Basisschool De Loopbrug in quarantaine, nadat een leerkrachte uit het zesde leerjaar positief testte op corona. Donderdag moeten de leerlingen een coronatest ondergaan. “Als die negatief blijkt, mogen ze op 31 januari terug naar school”, zegt directeur Myriam Monstrey.

Slechter nieuws dan weer voor de 71 kleuters van de Sint-Lodewijksschool in Beitem. Zij kunnen volgende week niet naar school. Vier leerkrachten van de kleuterafdeling raakten besmet met het coronavirus en zitten thuis in quarantaine. Hierdoor zit de school op de Meensesteenweg met een personeelstekort. De lagere afdeling blijft wel open.

Ook het vierde leerjaar van de vrije basisschool De Ladder in Reninge zit voor minstens tien dagen in quarantaine nadat een leerling positief heeft getest op het coronavirus. De techniek- en muziekacademie gaan meteen ook op slot.

En niet alleen scholen sluiten de deuren, ook buitenschoolse kinderopvang wordt getroffen. Zo heeft het gemeentebestuur van Koekelare beslist om de buitenschoolse kinderopvang De Buidel in de Ringlaan preventief te sluiten op vrijdag 22 januari en maandag 25 januari.

Volledig scherm De zorgverleners die de kinderen van Limburgse basisschool Schuttershof eerder deze week testen in de Trudosporthal dragen opbeurende beschermingspakken. © Karolien Coenen

LIMBURG

Op naar Limburg dan, en meer bepaald Hasselt. 1.800 leerlingen en nog eens 200 leerkrachten van middelbare school HAST zullen tot minstens 1 februari afstandsonderwijs volgen. Elf positieve testen bij leerkrachten en leerlingen bleken voor de directie genoeg om in lockdown te gaan. “Bedoeling is dat iedereen vandaag en morgen getest wordt”, klinkt het in een mail van de school gericht aan alle ouders. Ook burgemeester Steven Vandeput (N-VA) wil snel schakelen en hoopt dat de leerlingen na quarantaine wel nog een week naar school kunnen voor de afkoelingsweek en de daaropvolgende krokusvakantie.

Alle leerlingen en personeelsleden van De Achellier in Hamont-Achel blijven voor een periode van tien dagen in quarantaine, tot 1 februari. Maandag worden ze preventief getest op het coronavirus. Ook wie negatief test, moet nog tot 1 februari in quarantaine blijven en zal dan nog een tweede keer worden getest.

In Sint-Truiden test maar liefst 1 op 6 in de lagere school positief op corona. Het gaat om de testresultaten van de 280 leerlingen en 25 personeelsleden van kleuter- en basisschool Schuttershof, die dinsdag al voor minstens tien dagen de deuren besloot dicht te houden. Toen raakte bekend dat twee leerkrachten besmet waren, mogelijk met de Britse variant. Dat werd intussen bevestigd door het labo van Jessa in Hasselt na DNA-onderzoek van de afgenomen stalen.

In de kleine gemeente Heers heeft één kleuterjuf van basisschool De Bilter positief getest op het coronavirus. De kleuterafdeling van de school was enkele dagen gesloten en gaat dinsdag 26 januari weer open.

Woensdag raakte in diezelfde gemeente al bekend dat ook enkele leerlingen en personeelsleden bij kleuter- en basisschool ‘Momentum’ en ‘Villa De Raam’ positief hadden getest op het coronavirus. Om een verdere verspreiding te vermijden en het virus in te dijken, werd diezelfde avond beslist om de kleuter- en basisschool te sluiten. Vrijdag bleken er — na bijkomende testing — nog 12 coronabesmettingen te zijn. Het gaat om 2 kleuters en 10 leerlingen. Dat het om de Britse coronavariant gaat, is mogelijk

VLAAMS-BRABANT

In Bekkevoort zijn er al zeker 52 coronabesmettingen vastgesteld in twee verschillende scholen. Een op de drie leerlingen is dus besmet. De gemeente heeft nu beslist om de basisscholen De Verre Kijker en ’t Minnepoortje en de kinderopvang Ferm gesloten te houden tot en met woensdag 27 januari. Nadat er eerder al 45 coronabesmettingen bij leerkrachten en leerlingen van ‘t Scholeke werden vastgesteld, blijft ook die school dicht. Er worden maandag testen afgenomen in de scholen, de buitenschoolse opvang en bij de scouts van Assent. “Er is een grote verwevenheid tussen schoolse en buitenschoolse activiteiten waardoor er een sterke verspreiding mogelijk is”, klinkt het. “In twee dagen tijd zijn er meer dan 40 besmettingen bijgekomen. Dat is verontrustend”, zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). Hoeveel er van de 52 de Britse variant zijn, is nog niet duidelijk.

In Schepdaal sluit de gemeentelijke basisschool De Klimop deze week de deuren nadat twee leerlingen besmet bleken met Covid-19. Of het om de Britse variant gaat, is niet duidelijk. De school besloot daarop om de 93 leerlingen en negen leerkrachten in afwachting van de testresultaten in quarantaine te plaatsen. Op welke manier de schoolwerking de komende week gaat verlopen, is nog niet duidelijk.

Quote Ik ben opgelucht dat er een link is tussen beide gevallen van de Britse variant. Dat het niet om een besmetting op school gaat én om één bij het gemeente­per­so­neel Burgemeester Conny Moons van Londerzeel

In gemeenteschool Het Anker in Nieuwrode gaat het wel om de Britse variant. Drie leerkrachten en vier leerlingen zijn besmet geraakt met het gevreesde virus. De lagere school sluit tot minstens het einde van de week de deuren. Voor de leerkrachten en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar en alle kleuterklassen geldt de quarantaine ook voor de gezinsleden. Alle leerlingen en leerkrachten van het 1ste en 2de leerjaar moeten getest worden.

42 leerlingen van de twee vijfde leerjaren van de gemeentelijke Kouterschool in Londerzeel zitten sinds maandag in quarantaine nadat één van hen positief testte, ook al op de Britse variant van het coronavirus. “De leerlingen moeten zich maandag en vrijdag laten testen, net als hun ouders. Tot dan moeten ze zeker preventief in quarantaine blijven”, zegt burgemeester Conny Moons. Daarnaast zit ook een deel van het gemeentepersoneel thuis omdat er een link is tussen een personeelslid en de besmette leerling. “Ik ben wel opgelucht dat er een link is tussen beide gevallen van de Britse variant en dat het hier niet om aparte besmettingen gaat.”

Volledig scherm Het college Saint-Michel in Etterbeek. © photo_news

Alle klassen van het secundair onderwijs van het Collège Saint-Michel in Etterbeek zijn maandag gesloten nadat vier leerkrachten drager bleken te zijn van de besmettelijke Britse coronavariant. De school blijft zeker één week lang dicht en 287 leerlingen zijn in quarantaine geplaatst. Op de secundaire school volgen ruim 1.500 leerlingen lessen, gegeven door 160 leerkrachten. Ook vier klassen in het kleuter- en lager onderwijs zullen deze week gesloten blijven. De besmetting baart burgemeester Vincent De Wolf (MR) zorgen, want heel wat ouders van leerlingen die naar het college gaan, werken in gemeentelijke diensten van Etterbeek.

Leerlingen van de gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel moeten dan weer thuis blijven omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. Nadat de leerlingen van de twee eerste leerjaren en de kindjes van de twee eerste kleuterklassen van sinds vorige week woensdag thuis zaten, is dat nu ook voor de twee tweede kleuterklassen het geval. De naschoolse opvang sluit vroeger, ook al wegens een personeelstekort.

Ook 31 leerlingen van het zesde leerjaar van gemeenteschool De Regenboog in Elewijt zitten in quarantaine. nadat hun leerkracht een positieve test aflegde. Alle leerlingen worden eerstdaags getest.

OOST-VLAANDEREN

In de Vrije Basisschool Groeiweide in Ouwegem zijn 38 kleuters in quarantaine geplaatst, nadat een leerkracht positief testte op het coronavirus. Alle andere kinderen van de school kunnen gewoon naar school.

In de gemeentelijke basisschool De Windwijzer in Kalken is er een beetje goed nieuws. De quarantaine wordt er deels opgeheven. De kleuterafdeling was sinds donderdag gesloten nadat twee coronabesmettingen werden vastgesteld. Maandag is de peuterklas en de 1ste kleuterklas terug van start gegaan. De 2de en 3de kleuterklas blijven vandaag nog in quarantaine.

Negen leerlingen testten er positief, en dus gaat ook BSBO De Brug in Aalst dicht tot volgende week dinsdag 26 januari. Vandaag kwam de bevestiging dat een leerling in de school al zeker besmet is met de Britse variant.

Het coronavirus circuleert in de basisscholen in Geraardsbergen. Na het wijkschooltje in Viane en De Dolfijne School in Idegem sluit ook basisschool De Zeppelin tot en met vrijdag 29 januari. Verschillende leerkrachten voelen zich ziek en worden getest. Door hun afwezigheid kunnen de kinderen niet langer opgevangen worden.

Iets verderop in de regio, in Hemelveerdegem (Lierde), is gemeentelijke kleuterschool ’t Kapoentje dan weer twee weken dicht door een corona-uitbraak. “Twee juffen en zes kleuters hebben positief getest. De stalen worden nu verder onderzocht om uit te maken of het om de Britse of een andere variant gaat”, zegt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde).

Ook in Haaltert is het zover: de leerlingen van het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar GO! basisschool De Krekel in Haaltert werden in quarantaine geplaatst. Scholengroep 19 ‘Dender’ nam die beslissing nadat werd vastgesteld dat er vier leerlingen waren besmet met Covid-19. Er is tot hiertoe nog geen sprake van besmettingen met de Britse variant. De quarantaine voor de leerlingen en leerkrachten in kwestie loopt tot en met 30 januari.

Basisschool KoHa-Zogge in Hamme-Zogge sluit voorlopig de deuren, nadat er enkele besmettingen werden vastgesteld bij leerkrachten.

