Christophe Maertens

20 juni 2019

16u12 6 In Ieper is van 5 juli tot 6 juli de spooroverweg Rijselseweg in Ieper afgesloten.

Tussen vrijdag 5 juli om 22 uur en zaterdag 6 juli om 16 uur wordt de overweg op de Rijselseweg afgesloten voor werken. Het gaat om de overweg die in de buurt ligt van de Komenseweg. Er is in een omleiding voorzien via Voormezele, aldus het stadsbestuur van Ieper.