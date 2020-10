Zwemteam Zoro blij met nakende heropening Begijntjesbad: “Enkele van onze competitiezwemmers vertrokken door de sluiting naar andere clubs” Robby Dierickx

07 oktober 2020

10u45 0 Overijse Zonder tegenslagen heropent het Begijntjesbad in Overijse na de herfstvakantie de deuren. Het zwembad was Zonder tegenslagen heropent het Begijntjesbad in Overijse na de herfstvakantie de deuren. Het zwembad was bijna twee jaar dicht door renovatiewerken . In een eerste fase zijn alleen zwemclubs welkom. Na Nieuwjaar mogen ook de scholen opnieuw zwemmen en vanaf 1 februari is het grote publiek welkom.

Net geen twee jaar zal het Begijntjesbad in Overijse dicht geweest zijn. Door de aanslepende renovatiewerken – goed voor 5,5 miljoen euro - kon er veel langer dan aanvankelijk gepland niet gezwommen worden. Maar na de herfstvakantie gaan de deuren opnieuw open, zij het alleen voor de zwemclubs. Door het coronavirus kiest de gemeente immers voor een gefaseerde heropening. Bij Zwemteam Zoro is men opgelucht dat er bijna gezwommen kan worden. De voorbije maanden moesten de zwemmers onder meer naar de zwembaden van Tervuren en Heverlee uitwijken. “Maar dat was niet altijd even evident voor de ouders van de jonge zwemmers”, zegt secretaris Joris Kelchtermans. “Vijf competitiezwemmers trokken naar andere clubs omdat het zwembad in Overijse sloot. We hopen dan ook dat we op termijn nieuwe leden kunnen aantrekken. Binnenkort zullen de inschrijvingen heropgestart worden.”

Wildwaterbaan

Vanaf 4 januari kunnen ook scholen opnieuw zwemmen in het Begijntjesbad en op 1 februari is het grote publiek weer welkom. Vrije zwemmers zullen op weekdagen ’s ochtends en ’s middags baantjes kunnen trekken en op maandag, woensdag en vrijdag kan dat ook ’s avonds. Er moet op voorhand wel gereserveerd worden. Het reservatiesysteem wordt momenteel op poten gezet. Het recreatiegedeelte met de wildwaterbaan zal later pas geopend worden, net als de cafetaria. Die is namelijk nog niet gerenoveerd.

Opvallend aan het zwembad: het water is chloorarm. “Vrij uniek in de regio”, weet Joris Kelchtermans. “En een groot voordeel voor zwemmers. Prikkelende ogen zullen immers verleden tijd zijn. Voor zwemmers die een chloorallergie hebben, is het chloorarme bad ook een absoluut pluspunt.”