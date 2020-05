Zwembaden dicht door coronavirus, dus trainen zwemmers Zoro-team op het droge Robby Dierickx

20 mei 2020

12u13 4 Overijse Als we niet in het zwembad mogen trainen, dan doen we het wel in het atletiekpark: onder dat motto hebben de leden van het Zoro-zwemteam uit Overijse begin deze week hun trainingen hervat… in het atletiekpark. “Natuurlijk hopen we dat we snel weer in het zwembad terecht kunnen”, zegt secretaris Joris Kelchtermans.

Door de coronapandemie blijven alle zwembaden voorlopig nog gesloten, waardoor competitiezwemmers niet in het water kunnen trainen. Toch zijn de zwemmers bij zwemteam Zoro deze week opnieuw aan het trainen, weliswaar in het atletiekpark in Overijse. “Ook in normale omstandigheden trainen onze zwemmers twee uur per week op het droge”, aldus Joris Kelchtermans. “Ze zijn het dus wel gewoon (lacht). Bovendien is het trainen op het droge een belangrijk onderdeel voor zwemmers. Ze werken er aan de rug- en schouderspieren, waardoor de kans op blessures verkleint.”

Toch hoopt de club dat er snel opnieuw in het water getraind kan worden. “Als je aan de zwemmers vraagt om te kiezen tussen lengtes zwemmen of toertjes lopen, dan is de keuze snel gemaakt (lacht)”, besluit de secretaris van Zoro zwemteam.

Zodra de zwembaden de deuren heropenen, keren de zwemmers terug naar hun tijdelijk ‘onderdak’ in het zwembad van het Heilig Hartcollege in Heverlee. Eind dit jaar zou het zwembad van Overijse – de thuisbasis van de zwemclub - de deuren kunnen heropenen na de grondige renovatiewerken.