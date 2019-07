Zin om Druivenambassadeur te worden? Inschrijven kan tot 16 augustus RDK

24 juli 2019

10u23 0 Overijse Op vrijdag 23 augustus worden op de openingsavond van de Druivenfeesten in Overijse de nieuwe Druivenambassadeur en vice-Druivenambassadeur bekendgemaakt. Wie Leen Wouters en Melissa Derom wil opvolgen, kan zich nog tot vrijdag 16 augustus inschrijven.

De Druivenambassadeur vertegenwoordigt samen met de vice-Druivenambassadeur een jaar lang de Druivenstreek in binnen- en buitenland. Op dinsdag 30 juli om 20 uur geven Leen Wouters en Melissa Derom tijdens een infomoment uitleg over hun takenpakket in de gemeentelijke druivenserres Solheide.

Als Druivenambassadeur krijg je een jaar lang een wagen ter beschikking en krijg je heel wat aankoopbonnen bij lokale handelaars. Wie het komende jaar de Druivenstreek wil promoten, kan zich nog tot 16 augustus inschrijven door een cv en motivatiebrief te sturen naar druivenfeesten@overijse.be. Op 21 augustus volgt een gesprek met elke kandidaat, waarna de winnaar tijdens de openingsavond van de Druivenfeesten bekendgemaakt wordt.