Yanni De Vriendt ligt uit de beker met Tempo Overijse: "Was wel een leerrijke match” DRIES CHARLIER

08 september 2020

14u48 0 Overijse Tempo Overijse kon zich afgelopen zaterdag op bezoek bij RC Hades Kiewit (2-0) niet plaatsen voor de volgende ronde van de Beker van België. Doelman Yanni De Vriendt was echter tevreden over de geleverde prestatie en klinkt hoopvol voor de start van het nieuwe seizoen.

“In de eerste twintig minuten speelden we goed en kregen we een paar kansjes”, luidt de analyse van Yanni De Vriendt. “We waren zeker de evenknie. Na die twintig minuten gaven we twee domme doelpunten weg. Twee keer reageerden we te laks op stilstaande fase. Na de pauze vond ik dat we de betere ploeg waren met veel druk vooruit. Hades stond echter goed waardoor we weinig echte doelkansen konden creëren. Uiteindelijk was het een leerrijke match.”

“Of dit me hoopvol stelt voor het komende seizoen? Zeker wel. Ik heb er een goed oog in en geloof in deze groep. Er is kwaliteit genoeg en dat hebben we op momenten al laten zien. We kijken toch kritisch naar elke wedstrijd en dat is alleen maar goed om er telkens de nodige lessen uit te trekken.”

Geen individu’s

Tempo Overijse zag in het tussenseizoen veel spelers vertrekken, waardoor het ook veel nieuwkomers heeft moeten inpassen tijdens de voorbereiding. “De meeste nieuwkomers en hun kwaliteiten kende ik al. Elke nieuwkomer is een versterking voor deze groep. Ze dragen allemaal hun steentje bij, ieder op zijn manier.”

Net zoals trainer Johan Lauryssen wil ook De Vriendt niet te veel terugkomen op vorig seizoen, een jaar waar veel misliep. “Als niet iedereen in dezelfde richting kijkt dan wordt het moeilijk werken. Nu is dat afgesloten en focussen we ons op dit seizoen, als groep, niet als individu’s.”

“Competitie mag gaan beginnen”

Tempo Overijse ontvangt woensdag Diegem Sport voor haar voorlaatste oefenwedstrijd. “We hebben er inderdaad nog twee voor de boeg. We moeten nog onze laatste accenten erin slijpen en daarvoor zijn deze wedstrijden goed. Zo kunnen we de zaken die de voorbije wedstrijden misschien net iets minder waren er proberen uithalen, wat toch weeral een stap voorwaarts is. Als dit zou lukken dan zijn we helemaal klaar voor de competitie.”

“Welke zaken net iets minder waren? Op elk moment scherp blijven, zowel in balbezit als balverlies. Fysiek staan we scherp, daar moeten we dan ook gebruik van maken en alles aan 100 procent doen. Persoonlijk ben ik tevreden van mijn behaalde niveau. Samen met de andere keepers en de staf vormen we een goede groep. We trainen hard en houden elkaar scherp. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug, maar de competitie mag nu wel gaan beginnen.”