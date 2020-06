WZC Mariëndal neemt weer nieuwe bewoners op, maar toch blijven negen bedden leeg Robby Dierickx

05 juni 2020

08u28 0 Overijse Vanaf maandag 8 juni neemt woonzorgcentrum Mariëndal in Overijse weer nieuwe bewoners op. Toch zullen negen bedden nog wat langer leeg blijven. Pas wanneer er opnieuw voldoende personeel is om plaats te bieden aan meer dan 85 bewoners zullen die negen resterende bedden ingevuld worden.

Vandaag zijn 79 kamers in woonzorgcentrum Mariëndal in Overijse bewoond. Sinds 12 maart mogen woonzorgcentra door de coronacrisis geen nieuwe bewoners meer opnemen, maar vanaf maandag is dat wel opnieuw toegestaan. WZC Mariëndal telt 94 bedden, al zal de directie de komende weken slechts zes nieuwe bewoners toelaten. Net als voor de uitbraak van het coronavirus kampt het woonzorgcentrum immers met een tekort aan personeel, waardoor maximaal 85 bedden ingevuld worden. Dat aantal zal behouden blijven tot er opnieuw voldoende personeel is om kwalitatieve zorgen te kunnen bieden aan meer dan 85 bewoners.

Vanaf maandag zal elke nieuwe opname van een bewoner na advies van de huisarts, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum gebeuren. Bij de opname van een vermoedelijke of bevestigde besmetting zal de nieuwe bewoner eerst veertien dagen op de kamer blijven.