Werken S-bocht worden vermoedelijk begin volgende week hervat Robby Dierickx

05 mei 2020

13u25 0 Overijse De kans is reëel dat de werken in de S-bocht op de Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse begin volgende week hervat worden. Dat laat schepen van Infrastructuurwerken Sven Willekens (Open Vld) weten. De aannemer kon inmiddels de nodige bewapeningsnetten bestellen.

De werken op de Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse liggen al sinds 19 maart stil. Eerst door de uitbraak van het coronavirus, nadien door problemen met de asfaltwapening. Zo konden de bewapeningsnetten door het coronavirus niet geleverd worden. Maar nu is er toch goed nieuws. “De aannemer heeft dinsdag via de onderaannemer bewapeningsnetten kunnen bestellen”, zegt schepen Sven Willekens. “De netten worden deze week nog gemaakt, zodat de werkzaamheden in de S-bocht hoogstwaarschijnlijk begin volgende week hervat kunnen worden.”

Volgens de huidige planning zouden de ingrijpende wegenwerken in het centrum van Overijse eind mei, zes weken later dan gepland, klaar moeten zijn.