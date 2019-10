Wereldwinkels steunen arme cacaoboeren met actie Bite to Fight RDK

07 oktober 2019

11u56 3 Overijse Op zaterdag 12 oktober nemen de wereldwinkels van Overijse en Hoeilaart deel aan de actie ‘Bite to Fight’. Daarmee willen ze de arme cacaoboeren steunen.

De actie Bite to Fight is de afsluiter van de Week van de Fairtrade. Oxfam wil met de actie de strijd aangaan voor een eerlijke chocolade-industrie. Heel wat cacaoboeren leven immers in extreme armoede. Ze verdienen slechts een derde van wat nodig is voor een leefbaar inkomen. De wereldwinkels van Overijse en Hoeilaart willen die cacaoboeren mee steunen door deel te nemen aan Bite to Fight. Concreet kan iedereen er komende zaterdag een wikkel van om het even welk chocolademerk ruilen voor een tablet Oxfam-chocolade van 200 gram.

In de winkel in Overijse wordt daarnaast ook een chocoladefontein geplaatst waarin lokaal geteeld fruit gedompeld kan worden. In Hoeilaart plaatst men dan weer een winterbar en terras waar Oxfamwijn en -bier aan democratische prijzen geserveerd worden. Beide winkels zijn doorlopend van 10 tot 18 uur open.