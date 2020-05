Watertorens Overijse en Tervuren eindelijk voldoende gevuld: “Maar blijf aub zuinig met water” Margo Koekoekx

24 mei 2020

11u23 0 Overijse Goed nieuws: in de nacht van zaterdag op zondag konden beide watertorens in Overijse en Tervuren voldoende aangevuld worden. “Dat is positief, maar mensen moeten beseffen dat zuinig blijven met water zeker opportuun is”, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.

Zaterdag trad de laatste nieuwe productieput in Huldenberg in werking. Mede daardoor is de capaciteit weer op peil.

Het grote probleem was het aanvullen van de watertorens. Gezien dat niet lukte kwam er geen of weinig water uit de kraan. “Onze reserven zijn zeker niet op maar worden amper aangevuld door de aanhoudende droogte. Ook de komende week voorspellen ze geen druppel regen. Het is nu nog maar mei en we moeten zien dat we met onze reserves de zomer door kunnen komen”, duidt De Schepper.

Verbod blijft

Het verbod van de gouverneur blijft van kracht: geen zwembadjes vullen, gazons sproeien en auto’s afspuiten. “Dat zuinig zijn geldt niet enkel in Overijse en omstreken maar in heel Vlaams-Brabant en eigenlijk heel ons voorzieningsgebied”, sluit De Schepper af.

Normaal zou iedereen weer stromend water uit de kraan moeten hebben. Dat was afgelopen drie dagen niet overal het geval door het piekverbruik en een verlaagde capaciteit door infrastructuurwerken.