Waterlek leidt tot problemen: minder druk of zelfs geen water in verschillende straten Wouter Hertogs

05 juli 2020

15u08 4 Overijse Door een waterlek op de Brusselsesteenweg zijn er problemen met het water in Overijse. “We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen”, meldt De Watergroep.

Een lek op de Brusselsesteenweg is de oorzaak van de problemen. Daardoor is er in de omliggende straten minder druk op het water. In de woningen van andere omliggende straten zou er zelfs helemaal geen water meer zijn.