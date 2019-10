Vrouw ziet 2.230 euro van rekening verdwijnen na misleidende mail WHW

16 oktober 2019

21u04 1 Overijse Twee mannen die betrokken waren bij een oplichting via een phishingmail riskeren 9 en 12 maanden cel. Het slachtoffer, een vrouw uit Overijse, zag bij die feiten 2.230 euro van haar rekening verdwijnen.

Op 19 maart 2018 kreeg het slachtoffer een mail, zogezegd van haar bank Hierin werd haar gemeld dat haar kaartlezers moesten aangepast worden. De vrouw volgde de link in de mail, betaalde 50 euro en gaf vervolgens haar bankkaartcodes door. “Toen kreeg ze plots argwaan omdat zij Franstalig is en de mail in het Nederlands opgesteld was”, aldus het parket, “ze belde meteen de bewuste bank die resoluut ontkende dat er een mail was verstuurd. Er waren nog maar een paar minuten verstreken sinds ze haar codes had doorgegeven en er was al 2.230 euro van haar rekeningen verdwenen.”

Dat geld werd overgeschreven naar de rekening van ene Arnaud E. Die beweerde eerst niets met de feiten te maken te hebben maar verklaarde later dat hij onder druk was gezet door Constant K. om zijn rekening en bankkaart ter beschikking te stellen. E. zou daar 4.000 tot 10.000 euro voor krijgen maar zag dat geld nooit. Het parket eiste woensdag 12 maanden cel voor E., die niet kwam opdagen voor het proces, en 9 maanden cel voor K. Die laatste verscheen wel maar ontkende elke betrokkenheid bij de feiten. Uitspraak op 20 november.