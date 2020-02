Vrienden bouwen kiosk in park Maleizen om tot tijdelijke ontmoetingschalet: “Mensen opnieuw buiten krijgen” Robby Dierickx

07 februari 2020

14u53 0 Overijse Een resem houten paletten, afgedankte deuren en een toog: meer hadden enkele vrienden van verschillende verenigingen niet nodig om de kiosk in het park Michiels in Maleizen om te toveren tot een chalet die minstens een maand lang als ontmoetingsplek moet dienen. Het doel? De inwoners opnieuw buiten krijgen. “Het was hoog tijd om weer wat leven in de brouwerij te creëren”, aldus de initiatiefnemers.

Al enkele jaren organiseert de Dorpsraad van Maleizen op regelmatige basis evenementen om de inwoners van het gehucht van Overijse dichter bij mekaar te krijgen. Een initiatief dat er kwam toen drie jaar geleden uit een enquête bleek dat er te weinig te doen was in Maleizen. “Maar die evenementen vonden telkens in zaal De Rank plaats, waardoor er wat sleet op kwam”, zegt Geert Van Aerschot, de initiatiefnemer van Chalet Maleizen. “Plots kregen we het idee om iets met de kiosk in het park Michiels te doen. Het park, dat in het verleden eigendom was van de familie Michiels, die mee aan de wieg stond van chocoladeproducent Côte d’Or, is vandaag in handen van de gemeente. Al snel kregen we van het schepencollege de toestemming om een maand lang activiteiten in de kiosk te organiseren. In het verleden werden er al kleine concerten en optredens in de kiosk gegeven.”

Onze voornaamste bedoeling is om de mensen van Maleizen, maar ook van de andere gehuchten van Overijse, wat meer buiten te krijgen. En wat is er gezelliger dan een chalet die wat weg heeft van een après-skibar? Initiatiefnemer Geert Van Aerschot

Herbruikbare materialen

De Dorpsraad, de Ouderraad van de school en de Chiro van Maleizen bundelden de krachten en kregen de hulp van enkele sympathisanten om de kiosk om te vormen tot een houten chalet. “In amper twee dagen tijd konden we alle werken afronden”, aldus nog Geert Van Aerschot. “Voor de metamorfose gebruikten we alleen herbruikbare materialen. Zo kregen we de houten paletten cadeau van IJsedal, een maatwerkbedrijf dat kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. De deuren komen dan weer van één van de sympathisanten.”

Afgelopen dinsdag zwaaiden die deuren voor het eerst open. “Voorlopig hebben we toestemming om tot eind februari evenementen te organiseren in onze Chalet Maleizen”, gaat Geert Van Aerschot verder. “We zullen bekijken of die termijn eventueel verlengd mag worden, want we hopen hier eigenlijk tot het einde van de winter te kunnen zitten. Onze voornaamste bedoeling is om de mensen van Maleizen, maar ook van de andere gehuchten van Overijse, wat meer buiten te krijgen. En wat is er gezelliger dan een chalet die wat weg heeft van een après-skibar?”

Les in chalet

Ondertussen heeft ook de Vrije Basisschool van Maleizen al haar weg gevonden naar de chalet in het park. Zo kregen twee klasjes er vrijdagvoormiddag les. Zaterdagavond wordt er dan weer een ‘Faute Partie’ georganiseerd, terwijl op vrijdag 14 februari de ‘Winterbar’ op het programma staat. Zondag 16 februari zwaait de chalet haar deuren voor de Chiro open, waarna het (voorlopige) slotevenement ‘De Leste’ op vrijdag 21 februari plaatsvindt.