Vrachtwagen gaat door omheining parking Colruyt en ramt verlichtingspaal Robby Dierickx

12 augustus 2020

15u36 5

Een vrachtwagen heeft woensdag kort na de middag wat schade aangericht op de parking van het Colruyt-warenhuis in Overijse. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar plots begon de vrachtwagen te rijden terwijl de bestuurder niet in zijn cabine zat. Het voertuig reed door de omheining en knalde tegen een verlichtingspaal, die door de klap deels over de Louis Gunsstraat hing. Door de aanrijding was er een lek in de mazouttank. De brandweer kwam ter plaatse om de diesel over te pompen. Er vielen geen gewonden.