Voormalige brouwerij maakt plaats voor appartementen: gevel en schouw volledig heropgebouwd ‘Brasserie du Béguinage’ staat al jaren leeg en dreigde te verloederen Robby Dierickx

14 oktober 2019

13u15 0 Overijse De voormalige brouwerij aan het Begijnhofplein in Overijse wordt de komende jaren omgevormd tot een complex met twaalf appartementen en een dokterspraktijk. De site is sinds 1980 erkend als beschermd stads- en dorpsgezicht. Om die reden worden de gevel en de schouw volledig heropgebouwd. “Het was hoog tijd dat het leegstaand gebouw aangepakt werd”, zegt Gunther Lefebure van ontwikkelaar Housing 2020.

De brouwerij aan het Begijnhofplein werd tussen 1882 en 1886 gebouwd. Dat blijkt uit gegevens van de geschiedkundige vereniging De Beierij. Nadien kreeg de brouwerij verschillende eigenaars en werd er onder meer Lambic en Faro gebrouwen. In 1962 werd het brouwen er stopgezet en tot een tiental jaar geleden was het gebouw de uitvalsbasis van een mazouthandelaar. Sindsdien staat het pand leeg. Omdat verloedering dreigde – er vielen al een deel van een dak en enkele bakstenen naar beneden – heeft de gemeente Overijse beslist dat Housing 2020, een projectontwikkelaar uit Halle, het gebouw mag verbouwen tot twaalf appartementen en een commerciële ruimte. De eerste afbraakwerken waarbij onder meer asbest en giftige materialen verwijderd moesten worden, zijn al achter de rug.

“De grote afbraakwerken staan de komende weken gepland”, legt Gunther Lefebure van Housing 2020 uit. “Meteen daarop starten we met de renovatie van de schouw. Die werken worden uitgevoerd door een schouwaannemer die door alle overheden als specialist voor dit soort werk erkend wordt. Pas daarna komt de eigenlijk bouw van het project op gang. Belangrijk daarbij is dat de bestaande gevel volledig nagebouwd zal worden. Ook de authentieke ramen worden zo goed als mogelijk nagebootst. In één van de ramen staat de naam gegraveerd van de familie die de brouwerij oprichtte. Visueel zal er aan de buitenkant dus weinig veranderen aan het gebouw.”

In de voormalige brouwerij komen 9 woongelegenheden en een dokterspraktijk, terwijl in een nieuwbouw – die niet gelinkt is aan het beschermde pand – nog eens drie woongelegenheden komen. “Het gaat om appartementen en duplexen”, verduidelijkt Gunther Lefebure nog. “Voor het hele project trekken we 550 werkdagen uit.”

Bierkar

Dat de voormalige brouwerij een nieuwe bestemming krijgt, is volgens Housing 2020 een goede zaak. “Het was hoog tijd dat het pand aangepakt werd”, luidt het. “Het gebouw heeft lang leeggestaan, waardoor verloedering dreigde. En dat terwijl er in het pand nog heel wat authentieke zaken stonden. Zo troffen we een oude bierkar aan. Die zal door de technische school GITO in Overijse gerenoveerd worden, waarna de bierkar een plek krijgt op het Begijnhofplein. Maar ook een gietijzeren kuip, een katrol en een authentieke binnendeur zijn gadgets die mee in het project verwerkt zullen worden.”

Ondertussen zijn alle appartementen van het project al verkocht. Alleen in de nieuwbouw staat één flat nog te koop.