Voorlopig geen schakelzorgcentrum in Overijse voor niet-COVID-patiënten Robby Dierickx

08 april 2020

10u53 1 Overijse Er komt voorlopig dan toch geen schakelzorgcentrum voor negatieve COVID-patiënten in woonzorgcentrum Acacia in Overijse. Dat centrum zou de druk op de ziekenhuizen enigszins moeten verlichten, maar momenteel is er nog geen nood om die maatregelen te nemen.

In Vilvoorde zijn alle voorbereidingen voor de opening van het schakelzorgcentrum voor positieve coronapatiënten klaar. Zodra er vanuit het UZ Brussel of AZ Jan Portaels berichten komen dat de maximumcapaciteit bereikt werd, zullen er coronapatiënten opgevangen worden in het gebouw van het voormalig Van Helmont-ziekenhuis in Vilvoorde. Het gaat om COVID-19-patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven omwille van hun thuissituatie, maar niet ziek genoeg om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Daarnaast zullen er ook bedden zijn voor coronapatiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar die nog niet naar huis kunnen. Omdat het schakelzorgcentrum ingeschakeld wordt voor een gebied van bijna 300.000 inwoners wilde men in woonzorgcentrum Acacia in Overijse een satelliet oprichten.

On hold

Aangezien COVID-patiënten en niet-COVID-patiënten niet in hetzelfde gebouw opgevangen mogen worden, zou Overijse plaats bieden aan die laatste groep. “Nu blijkt echter dat er voor niet-COVID-patiënten nog geen hoge nood voor opvang is en daarom wordt het project in Overijse voorlopig on hold gezet”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Moest het toch nodig zijn om de deuren te openen, dan zijn we volledig klaar. Het draaiboek en de voorbereidingswerken werden ondertussen al afgerond.”

Het Schakelzorgcentrum Van Helmont Vilvoorde is een samenwerkingsverband van de stad Vilvoorde, AZ Jan Portaels, Harno, Eerstelijnszones BraViO, Grimbergen en Druivenstreek, en de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Machelen-Diegem, Meise, Wemmel, Grimbergen-Strombeek, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse en Hoeilaart.