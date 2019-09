Voorbereidende werken Begijntjesbad gestart: renovatie begint binnen enkele weken Robby Dierickx

03 september 2019

14u55 0 Overijse Negen maanden nadat er voor het laatst gezwommen kon worden in het Begijntjesbad in Overijse is een aannemer eindelijk gestart met de voorbereidende werken voor de renovatie van het zwembad. Verwacht wordt dat de eigenlijke renovatiewerken binnen enkele werken kunnen aangevat worden. Het bad zal ten vroegste pas in het najaar van 2020 kunnen heropenen.

De renovatiewerken aan het afgeleefde Begijntjesbad hadden eigenlijk al in de lente moeten starten, maar als gevolg van verschillende tegenslagen werd de begindatum telkens uitgesteld. Ondertussen is het zwembad wel al negen maanden dicht. Maar nu is er eindelijk beweging, want een aannemer is met de noodzakelijke voorbereidende werken gestart. “Als alles volgens plan verloopt, dan starten de echte renovatiewerken binnen enkele weken”, zegt sportschepen Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA).

Volgens de laatste planning zouden de werken in het najaar van 2020 afgerond moeten worden. “Maar veel hangt natuurlijk af van hoe ingrijpend de werken zullen zijn”, aldus nog de schepen. “We stonden de voorbije maanden al voor verschillende verrassingen, dus we hopen dat nieuwe problemen nu uitblijven zodat er eind volgend jaar opnieuw gezwommen kan worden in Overijse.”

Bij de renovatie wordt het volledige bad vernieuwd. Ook de technische installaties worden gemoderniseerd.