Volwassenen kunnen dankzij korte lessenreeks kennismaken met nieuwe sporten Robby Dierickx

07 augustus 2019

12u21 0 Overijse Met een nieuw jaar vol korte, sportieve lessenreeksen wil de gemeente Overijse haar inwoners aan het sporten krijgen. Deelnemers maken op korte termijn met verschillende sporten kennis.

Het concept Overijse Sport is ideaal voor sportliefhebbers die niet al te veel tijd hebben en die niet graag een heel jaar lang dezelfde sport beoefenen. De reeksen – die enkele minder bekende sporten tellen – maken het gemakkelijk om van de ene sport naar de andere te springen. Elke lessenreeks duurt namelijk slechts enkele weken.

Dit jaar kiest men voor een gevarieerde reeks initiatielessen zoals bootcamp, core BBB, trampolinefitness en linedance. Bij bootcamp worden de lichaamsspieren versterkt door een intense groepstraining in het atletiekpark in Overijse, terwijl bij core BBB niet alleen stabilisatie- en vormspanningsoefeningen uitgevoerd moeten worden maar ook de romp- en de beenspieren getraind worden. Trampolinefitness is een intensieve sport waarbij op muziek op een trampoline gesprongen wordt. Linedance is tot slot een dansvorm die uit de Verenigde Staten overgewaaid komt.

Op www.overijse.be/overijsesport staat alle informatie over de verschillende lessenreeksen. Inschrijven kan via de webwinkel van de gemeente.