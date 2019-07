Volksfeesten, een ploegentijdrit en een gele trui van 70 kilogram: Druivenstreek klaar voor doortocht Tour de France Gemeenten, handelaars en inwoners halen alles uit de kast voor Ronde van Frankrijk Robby Dierickx

02 juli 2019

19u21 0 Overijse De hele wereld maakt zaterdag kennis met de Druivenstreek, want de eerste rit van de 106de Ronde van Frankrijk doorkruist Overijse en Tervuren. De cultuurdiensten, handelaars en inwoners doen er alles aan om er een groot feest van te maken. Er worden duizenden wielerfans verwacht.

Nog voor de profrenners in Overijse en Tervuren hun opwachting maken, kunnen wielertoeristen zaterdag al kennis maken met het Tourparcours in de Druivenstreek. Zo organiseert de vereniging Sportregio Druivenstreek een ploegentijdrit voor vier tot zes deelnemers. De vijftig teams vertrekken tussen 12.15 en 13.15 uur aan de Terhulpensesteenweg in Maleizen en komen dertien kilometer verderop aan op de Markt van Tervuren. De tijd van de vierde renner telt. Voor de minder getrainde fietsers is er ook een bepijlde fietstocht. In Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg kan tussen 9 en 11 uur vertrokken worden. Een deel van die tocht ligt op het parcours van de Tour de France, dat om 12 uur afgesloten wordt.

Fietstrainer

In Overijse wordt het Justus Lipsiusplein omgetoverd tot een wielerdorp. In afwachting van de doortocht van de renners kan de rit er op groot scherm gevolgd worden, maar wordt er ook een streekproducten- en verenigingsmarkt georganiseerd. Op een fietstrainer kunnen bezoekers hun conditie testen en via de sappentrapper kunnen ze hun eigen vruchtensap maken. Ook voor kinderen is er heel wat randanimatie. De dag wordt afgesloten met optredens en dj-sets.

Enkele kilometers verderop worden in Tervuren de Koninklijke Moestuin en de Markt ondergedompeld in de wielergekte. Ook daar komt een streekproductenmarkt, worden springkastelen geplaatst en kunnen bezoekers fietsen op rollen. De Soulbrothers en enkele andere artiesten staan er op het podium.

Onze gele trui van in totaal zeventig kilogram zal in een veld op vijftig meter van het wijkontmoetingscentrum De Fraat gelegd worden. Hopelijk wordt hij in beeld genomen, zodat het lange werk niet voor niets geweest is (lacht) Kryne De Kock

Maar niet alleen de gemeenten halen alles uit de kast om de renners welkom te heten. Ook handelaars, verenigingen en dorpsraden kijken al weken uit naar de doortocht van de Tour. Zo ook de dorpsraad van Eizer. Daar maakten de leden zelfs een grote gele trui. “Die is tien op vijftien meter groot”, zegt een fiere voorzitster Kryne De Kock. “De trui van in totaal zeventig kilogram zal in een veld op vijftig meter van het wijkontmoetingscentrum De Fraat gelegd worden. Hopelijk wordt hij in beeld genomen, zodat het lange werk niet voor niets geweest is (lacht).”

Mobiel café

Ook wielerfanaat Johan Vandewalle van café Staminee bij Jokke in Eizer laat de Tour niet onopgemerkt passeren. “In mijn café zal het groot feest zijn, maar aan de watertoren in de Hulststraat in Duisburg plaats ik ook een mobiel café”, zegt hij. “De Tourkaravaan rijdt namelijk niet in het centrum van Duisburg en daarom wil ik de inwoners naar de meer afgelegen Hulststraat lokken. Vrijdag, aan de vooravond van de Tour, organiseer ik samen met een café uit Herentals, de vereniging Les Amis du Tour de France en wielervereniging De Vrienden van ’t Pelotonneke een preparty.”

Loopings

Op de Markt in Tervuren plaatst immokantoor Home Consult dan weer twee zogenaamde spacebikes. Met die speciale tweewielers kunnen fietsers loopings maken.