Vluchtelingencentrum eerstdaags in gebruik Wouter Hertogs

19 maart 2020

17u07 2 Overijse Het is nog niet geheel duidelijk wanneer exact de nieuwe groep vluchtelingen zal worden opgevangen in het voormalige woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen bij Overijse. Lang zal het echter niet meer duren. “Het is nog niet duidelijk of dit donderdag, vrijdag of begin volgende week zal gebeuren”, klinkt het bij Fedasil.

Eerder dit jaar raakte bekend dat er een nieuwe groep vluchtelingen zou intrekken in het voormalige woonzorgcentrum. Het exacte tijdstip wanneer de mensen zouden aankomen in het centrum moest nog bepaald worden.

Ondertussen is duidelijk dat het een kwestie van dagen is. “Het hangt wat af van praktische zaken en in de huidige tijden is alles (zoals leveringen) wat onduidelijk. Eerstdaags trekken de mensen in maar het is nog niet duidelijk of dit vandaag (donderdag), vrijdag of begin volgende week zal zijn”, klinkt het bij Mieke Candaele, de directeur communicatie van Fedasil. Oorspronkelijk zouden er 80 jongeren tussen de 15 en 18 jaar hun intrek nemen, door de coronacrisis is dit echter veranderd. “Het zullen niet enkel jongeren zijn. Om andere centra te ontlasten zal er in Overijse een mix zijn van gezinnen en alleenstaande minderjarigen”, verduidelijkt Candaele.

Geen zorgen

De buurtbewoners moeten zich - ook in coronatijden - geen zorgen maken over de komst van de nieuwe bewoners. “Dezelfde regels die iedereen moet volgen zijn op hen van toepassing. Door middel van affiches in verschillende talen zijn ze hierover ook ingelicht en gesensibiliseerd. Ze weten welke bijzondere maatregelen er van kracht zijn. Er is geen enkele reden om te denken dat zij de regels minder goed zullen volgen”, benadrukt Candaele, “we werken bovendien samen met beveiligingsdienst G4S. Zij controleren de toegang en het vertrek uit het centra. Externe bezoekers zijn trouwens verboden, tenzij de strikt noodzakelijke mensen zoals leveranciers.” Bovendien heeft het opvangcentrum in Overijse een groot voordeel ten opzichte van andere centra. “De mensen hebben op hun eigen terrein al buitenruimte waar ze kunnen komen. Ze moeten dus niet steeds het centrum verlaten om buiten te kunnen komen”, besluit Candaele.