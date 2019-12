Vierde editie Wintermagie dompelt Overijse onder in kerstsfeer Robby Dierickx

03 december 2019

Op Kerstmis is het dan wel nog drie weken wachten, toch wordt in Overijse al een ware kerstsfeer gecreëerd. Komende zondag vindt in de Stationsstraat immers de vierde editie van Wintermagie plaats. Tijdens de culinaire kerstmarkt kunnen bezoekers tussen 15 en 21 uur langs culinaire kraampjes in de Stationsstraat kuieren. Er zullen meer dan dertig kraampjes staan, waarin lekkere hapjes en drankjes geserveerd worden en waarin talloze geschenken verkocht worden. Tussendoor zijn er verschillende muzikale intermezzo’s. Om een echte winterse sfeer te creëren, wordt het evenement bestrooid met een laagje sneeuw. Voor de kinderen is er een vertelhoek en een grimestand.