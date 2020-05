Vernieuwde S-bocht in centrum Overijse in vooravond open Robby Dierickx

25 mei 2020

Een maand later dan aanvankelijk gepland gaat de S-bocht in het centrum van Overijse maandag in de vooravond opnieuw open. Het wegdek op de Brusselsesteenweg werd over een afstand van 700 meter helemaal vernieuwd, maar de werken liepen als gevolg van het coronavirus vertraging op.



Eigenlijk had de S-bocht op 20 april al opnieuw toegankelijk moeten zijn, maar amper twee weken na de opstart van de werf vielen alle werken stil door de uitbraak van het coronavirus. Eind april besloot de aannemer opnieuw te beginnen werken, maar omdat de bewapeningsnetten door het coronavirus niet tijdig geleverd werden, bleef het nog wat langer stil op de werf.

Pas in de week van 11 mei werden de werken er hervat. “Maar nu is alles klaar”, zegt schepen van Infrastructuurwerken Sven Willekens (Open Vld). “In de late namiddag zal alle signalisatie weggenomen worden en is verkeer er opnieuw toegestaan. Als gemeente hadden we gehoopt dat dit vorige week al het geval was, maar door de brugdag besloot de aannemer om alles pas maandag weg te nemen.”