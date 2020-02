Vermoedelijke dieven crashen na achtervolging in Overijse: één verdachte gevat, tweede op de loop Robby Dierickx

18 februari 2020

Bij een politieachtervolging in Duisburg en Eizer is een wagen met vermoedelijke dieven dinsdagavond gecrasht. Eén van de inzittenden kon meteen ingerekend worden na het ongeval in Eizer, zijn kompaan vluchtte weg. Ondanks een grote klopjacht met agenten uit verschillende zones, een helikopter en een speurhond van de federale politie werd de verdachte niet meer gevat. De verdachten komen mogelijk in aanmerking voor een reeks diefstallen in Duisburg, eerder op de avond. Ze vluchten weg toen de politie hun verdacht voertuig wilde controleren. Politiezone Voer en Dijle onderzoekt de zaak in samenspraak met het parket van Leuven.