Verdacht overlijden aan kerkhof Overijse Margo Koekoekx Robby Dierickx

27 april 2020

12u53 42 Overijse De politie van de zone Druivenstreek en het parket Halle-Vilvoorde onderzoeken momenteel een verdacht overlijden aan de begraafplaats Hagaard in Overijse.

Sinds deze ochtend is de parking aan het kerkhof afgesloten door de politie. Het parket stuurde inmiddels het labo ter plaatse voor verder onderzoek. Op de parking staat een Mercedes geparkeerd, die momenteel doorzocht wordt. Wat er zich afgespeeld heeft op de parking of op de begraafplaats, is echter nog onduidelijk. Vast staat dat het om een verdacht overlijden gaat.

Over het geslacht of de leeftijd van het slachtoffer is momenteel nog geen informatie.

Later meer.