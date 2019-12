Veilige fietspaden, sport en vrije tijd centraal in meerjarenplan: 73 miljoen euro aan investeringen Belastingen verhogen niet en hondentaks wordt eindelijk afgeschaft Robby Dierickx

19 december 2019

15u17 0 Overijse Het onderzoek naar een nieuwe sporthal, een pak wegenwerken, een upgrade voor Den Blank en een gedeeltelijke vernieuwing van de Markthal: dat zijn dé zwaartepunten van het meerjarenplan van Overijse. De komende vijf jaar wil het schepencollege voor – u leest het goed – 73 miljoen euro investeren. Opvallendste maatregel: na jaren van discussies wordt de hondenbelasting eindelijk afgeschaft.

Meerderheidskartels Open Vld/Groen en Overijse2002/N-VA hebben dinsdag de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. Wat opvalt: het hoge investeringsbedrag. “Met 73 miljoen euro kunnen we inderdaad zeggen dat we een ambitieus plan opgesteld hebben”, zegt schepen van Financiën Sven Willekens (Open Vld). “Maar we zullen daarvan 19 miljoen euro recupereren via investeringsontvangsten zoals subsidies en toelagen. Belangrijk voor de inwoners: de belastingen worden niet verhoogd. De hondenbelasting – waar al jaren over gediscussieerd werd – verdwijnt zelfs.”

Een grote hap uit het budget gaat naar mobiliteit. Zo wordt er bijna 8 miljoen geïnvesteerd in rioleringswerken, nieuwe straten en veilige fietspaden en fietsinfrastructuur. Daarbij zal ook de nodige aandacht voor groene accenten zijn. “We willen in 2050 een klimaatneutraal Overijse, mede dankzij enkele levensnoodzakelijke dromen die we samen willen realiseren”, zegt schepen Peter Lombaerts (Groen). “We denken hierbij aan veilige mobiliteit door een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk, hernieuwbare energie zelf opwekken samen met de pas opgerichte energiecoöperatieve druifkracht en we planten duizenden nieuwe bomen zodat we op korte termijn het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud met elkaar kunnen verbinden. Overijse wordt het kloppend hart van het natuurpark Brabantse wouden.”

Den Heurk

Ook qua vrije tijd- en sportinfrastructuur staan enkele belangrijke projecten op stapel. “We willen een nieuwe sporthal bouwen op de site van Den Heurk”, laat burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) weten. “Die sporthal is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Het plan is om eerst een nieuw gebouw te bouwen en nadien Den Heurk af te breken en te vervangen door groen en parkeerplaatsen.” Op voetbalsite Hagaard komen nieuwe kleedkamers, een nieuwe kantine en een nieuw kunstgrasveld. CC Den Blank wordt dan weer uitgebreid. Er komt een grotere polyvalente ruimte die ook door de bibliotheek gebruikt kan worden. De vernieuwing van zwembad Begijntjesbad wordt ook voortgezet.

In het verleden was er sprake van een volledige afbraak van de Markthal, maar daar zijn we nu van afgestapt. Een deel van de zaal zal behouden blijven, terwijl er ook een stuk nieuwbouw komt Burgemeester Inge Lenseclaes

Het gemeentebestuur wil de komende jaren ook een deel van de Markthal in het centrum van Overijse vernieuwen. “In het verleden was er sprake van een volledige afbraak van het gebouw, maar daar zijn we nu van afgestapt. Een deel van de Markthal zal behouden blijven, terwijl er ook een stuk nieuwbouw komt. De studie hiervoor moet nog opgestart worden”, aldus Lenseclaes. “Bij die plannen staan de twee omliggende scholen – GITO en de gemeentelijke basisschool – centraal”, vult Sven Willekens aan. “Het GITO heeft er nu ateliers in ondergebracht en dat zal zo blijven. Met de scholen zullen we bekijken welke bewegingscapaciteit ze nog nodig hebben. Een optie is een overdekte speelplaats.” Daarnaast zal de Markthal ook haar huidige functie als polyvalente (feest)zaal behouden.

Assistentiewoningen

Ook voor ‘zorg en welzijn’ heeft het bestuur vernieuwingsplannen. De gelijkvloerse verdieping van het OCMW-gebouw Den Blijk wordt omgevormd tot een klantvriendelijk onthaal waar het aanbod voor zorg, ondersteuning en begeleiding geoptimaliseerd wordt. Daarnaast wordt bekeken of een gebouw in de J.B. Dekeyserstraat omgebouwd kan worden tot ‘zorgwonen’. De gemeente denkt aan assistentiewoningen omdat de huidige serviceflats in Den Blijk verouderd zijn.