Twee straten afgesloten in Overijse door omgewaaide bomen MKV/RDK

09 februari 2020

14u21 1

In Overijse zijn twee straten afgesloten vanwege het stormweer. Op de Vlierbeekberg ligt een omgewaaide boom en de brandweer waarschuwt dat ook op de Waversesteenweg bomen en takken vallen. “Gezien daar nog bomen staan en er nog wind opkomt, sluiten we de steenweg af.” Een ploeg van de brandweer is ook ter plaatse om de omgevallen bomen van de straten te ruimen. Wanneer die opnieuw open zullen zijn, is nog niet duidelijk.