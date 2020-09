Twee exen schetsen gelijkaardig beeld van Ololo tijdens assisenproces: “Eerst poeslief, daarna een roofdier”

Overijse

James Ololo (58) bleek een luis in de pels van Elizabeth Wafula en andere exen. Hij had het meestal gemunt op empathische vrouwen wiens leven hij binnendrong om daarna de touwtjes in handen te nemen. Dan kwam het alfamannetje in hem naar boven en was hij met geen stokken meer buiten te krijgen: “Eerst poeslief, daarna een roofdier.”