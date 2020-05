Twee avonden geen druppel water meer uit de kraan op verschillende plaatsen in Overijse, inwoners mogen tuinen niet meer besproeien Gemeente bekijkt hoe de verdeling van waterzakjes zal gebeuren MKV RDK JCV

22 mei 2020

08u14 348 Overijse Op sommige plaatsen in het Vlaams-Brabantse Overijse, vooral in Jezus-Eik, kwam gisterenavond geen druppel meer uit de kraan door een te lage waterdruk. Daar waar dat wel nog het geval is, vraagt de gemeente om zo spaarzaam mogelijk te zijn met water. Ook in het nabij gelegen Tervuren zijn er plaatselijk problemen met de watertoevoer. Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) heeft nu een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waarin ze diverse vormen van verspilling van leidingwater verbiedt. “De politie zal in eerste instantie sensibiliserend optreden, maar wie hardleers is wordt geverbaliseerd”, aldus Lenseclaes.



De hulpverleningsdiensten laten weten dat er een probleem is met het waterpeil door de aanhoudende droogte, infrastructuurwerken en een extreem hoog waterverbruik gisteren. “De piek die we normaal aan de kust kennen, zien we nu in het binnenland. Door de aanhoudende droogte staat ieders regenwaterput leeg en kennen we een massale overschakeling naar verbruik van leidingwater”, legt Kathleen De Schepper, corporate woordvoerder van De Watergroep uit. “In het productiehuis in Kluizen (boven Gent) hebben we nog nooit eerder water met zo’n hoge druk moeten verspreiden. We zien een recordverbruik in heel het gebied waar wij actief zijn.” De Schepper benadrukt dat de reserves nog niet op zijn maar dat de aanvoer van het water trager verloopt dan de grote vraag naar leiding water die nu heerst.

Als er brand uitbreekt, zou dat voor grote problemen kunnen zorgen. Wees dus spaarzaam met water Inge Lenseclaes

“Vrijdag namiddag lopen opnieuw de eerste meldingen binnen dat er geen water uit de kraan komt. Net als donderdagavond. De watertoren kon vannacht niet volledig bijgevuld worden, mede door de infrastructuurwerken die elders bezig zijn. De boodschap is: blijf zuinig omspringen met water en ga zeker nu geen tuin sproeien, auto’s wassen of zwembadjes vullen”, zegt burgemeester Lenseclaes. “Alleen zo kunnen we ervoor te zorgen dat iedereen nog water uit de kraan krijgt.” Volgens Lenseclaes heeft De Watergroep wel beloofd dat de watertoevoer na het weekend terug hersteld zal zijn.

Waterzakjes

“We krijgen aan de brandweerkazerne een levering van water om de bewoners die nu opnieuw zonder water zitten te bevoorraden. Gezien De Watergroep niet kan nagaan welke adressen exact getroffen zijn bekijken we hoe dit in zijn werk zal gaan. Wellicht via centrale punten”, legt burgemeester Lenseclaes uit. Zodra hier meer duidelijkheid over is gaan ze communiceren over het verloop. Het water zit verpakt in zakje van 10 liter.

Watervoorziening

Overijse wordt bevoorraad door de watertoren in Meerbeek. “Eén van de productiebronnen van Meerbeek is het waterproductiecentrum van Huldenberg dat eind 2019 omwille van noodzakelijke renovatiewerken uit dienst werd genomen”, aldus Kathleen De Schepper, corporate woordvoerder De Watergroep. Ze beschikken daardoor niet over de volle capaciteit. “We hebben wel al twee alternatieve putten en gaan de derde dit weekend in gebruik nemen om dezelfde capaciteit als voorheen te evenaren.”

Zwembaden

In het nabijgelegen Tervuren zijn er eveneens problemen met de waterdruk. “Dat is vooral het geval in en om de Rootstraat in Duisburg”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Daar komt op de eerste verdieping van een aantal huizen geen water meer uit de kraan. We werken samen met De Watergroep aan een oplossing voor net die gezinnen die getroffen zijn, zodat we hen wat extra druk op de leidingen kunnen bezorgen. De problemen in de wijk zijn niet nieuw omdat ze op het hoogste punt van onze gemeente ligt. Daarom staan er werken op de planning om nieuwe leidingen aan te leggen.”

Hoewel de problemen het ergst zijn in Duisburg, kampt de hele gemeente met een lage waterdruk. “Dat ligt blijkbaar niet alleen aan de bevoorrading”, zegt Spooren. “Door het mooie weer was er gisteren heel veel verbruik, bijvoorbeeld van mensen die een zwembad vullen. Dan daalt de druk op de leiding vanzelf.”

Brussel

De problemen met de watervoorziening blijven beperkt tot de Vlaamse Rand. In de hoofdstad zelf is er geen probleem. “98 procent van ons water komt uit Wallonië en daar zijn er geen problemen”, zegt Saar Vanderplaetsen van Vivaqua. “Het gaat zowel om grond- als oppervlaktewater zodat we een alternatief hebben als er bij een van de twee problemen zijn. Wij zien wel een hoger verbruik, maar niet in de mate van de randgemeenten. De landbouw legt bij ons bijvoorbeeld nauwelijks druk.”

Verboden tuinen te besproeien

Lenseclaes heeft nu een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waarin ze diverse vormen van verspilling van leidingwater verbiedt. Het verbod heeft betrekking op het gebruik van leidingwater om grasperken, tuinen, opritten, straten, daken en dergelijke te besproeien, zwembaden groter dan 100 liter, vijvers en fonteinen te vullen en wagens te wassen, tenzij dit gebeurt om professionele redenen. “Als de politie iemand ziet die dit doet zal men in eerste instantie sensibiliserend reageren, maar als dit geen effect heeft zal een pv worden opgesteld”, aldus Lenseclaes. Het verbod gaat onmiddellijk in en duurt tot de situatie weer onder controle is. “Als er brand uitbreekt, zou dat voor grote problemen kunnen zorgen. Wees dus spaarzaam met water zodat zij zeker hun werk kunnen doen”, schrijft de gemeente in haar oproep op sociale media.

Eerder deze week kregen inwoners van elf Vlaams-Brabantse gemeenten al een “dwingende oproep” om de komende dagen zuinig te zijn met water. Die oproep zette gisteren alvast geen zoden aan de dijk, want Overijse stond niet op die lijst. De Watergroep zag gisteren een dubbel zo hoog verbruik dan normaal.

Onder meer het sproeien van het gazon, het wassen van de auto en het vullen van zwembadjes wordt door De Watergroep afgeraden. Op die manier wil het drinkwaterbedrijf garanderen dat iedereen voldoende water ter beschikking heeft.

