Tombeek viert ‘den trek’, wellicht voor laatste keer in café Sint-Elooi Margo Koekoekx

12 januari 2020

15u46 0 Overijse Zondag ging -zoals de traditie het wil- de Keizer Kareltrek door. De Tombeekenaren konden om 10u30 de mis bijwonen om daarna naar café Oud Sint-Elooi te trekken. Wel 150 gezinshoofden uit Tombeek inden daar 4 euro. “Wellicht is ‘den trek’ vandaag de laatste keer in dit café geweest”, vertelt eigenaar Frank Van Caudenberg.

Jaar om jaar gaat ‘Den Trek’ door in café De Welkom en café Oud Sint-Elooi. Dit jaar was het de beurt aan die laatste. “Het is nog steeds een fantastisch gegeven om de inwoners van Tombeek samen te brengen”, vindt eigenaar Frank. Tot 12u30 betaalden ze de intresten uit en was het er een drukte van jewelste. “Vandaag zijn ongeveer 150 gezinshoofden hun 4 euro komen innen. Wie er niet bij kon zijn kan dat van 13 tot 15 januari nog steeds op het gemeentehuis doen ook.”

Laatste keer?

Voor café Oud Sint-Elooi was het misschien wel de laatste keer. Frank Van Caudenberg zet zijn café namelijk te koop. “Ik laat de keuze eerst aan de gemeente in de hoop dat zij er een volwaardig ontmoetingscentrum van maken.” Gezien de ligging en de bijhorende feestzaal is de locatie volgens hem ideaal voor verenigingen die evenementen willen organiseren. Het zou zowat de laatste mogelijkheid zijn voor de deelgemeente om een ontmoetingscentrum te creëren. Het gemeentebestuur heeft al laten weten dat ze de mogelijkheden onderzoeken.

Indien hij aan een andere partij verkoopt, bestaat de kans dat dat aan een projectontwikkelaar zal zijn. Het gebouw zou dan tegen de grond gaan om er vervolgens appartementen te bouwen. “Ik hoop natuurlijk dat het zoals nu een leuke plek blijft voor de Tombeekenaren. Als deze zaal niet blijft kunnen de verenigingen nergens meer terecht in het centrum”, aldus Frank. Café Sint-Elooi heeft al meer dan 100 jaar achter de kiezen en is zijn charmes nog lang niet kwijt.

Traditie

In de 16de eeuw kwam Keizer Karel met zijn koets vast te zitten in het moeras Tombeek-heide. Gezien de inwoners van Tombeek hem daaruit hielpen schonk hij hen een stuk grond, Tombeek Heyde. Zo’n 85 jaar geleden besloot het toenmalige gemeentebestuur een deel van de grond te verkopen en de opbrengst ervan te beleggen. Sindsdien krijgt elk gezinshoofd een deel van de intresten van die belegging. Dat gaat elk jaar met een heus volksfeest gepaard. Tot 10 jaar geleden kregen de gezinshoofden 2 euro, ondertussen is dat 4 euro.