The Cast brengt hommage aan Will Tura op Keizer Karelfeesten

03 juli 2019

18u25 0 Overijse Deze zomer speelt de 14-koppige covergroep The Cast twee keer in de eigen Druivenstreek. Heel wat leden hebben hun roots in Hoeilaart en Overijse. Ze zullen op zondag 4 augustus een hommage brengen aan Will Tura in Tombeek. Tijdens de Halfoogstfeesten op 10 augustus in Huldenberg brengt The Cast dan weer haar nieuwe Engelstalige coverset.

Op de Keizer Karelfeesten in Tombeek mag je je verwachten aan een ‘tribute’ aan Will Tura. Negen van de veertien muzikanten brengen 25 van zijn bekende nummers.

Deze special is een aantal jaren geleden ontstaan na het laatste optreden van Will Tura op de Druivenfeesten. Een groep Tura-fans van het eerste uur uit de Druivenstreek hebben toen zanger en huidig schepen in Overijse, Leo Van den Wijngaert, gevraagd om een ‘special’ te maken. Leo nam contact op met de ‘Keizer van het Vlaamse lied’ en die toonde zich bereid om al de originele partituren ter beschikking te stellen. Sindsdien heeft The Cast deze set van hits al meerdere malen en op verschillende locaties gebracht. Wie graag deze 25 liedjes nog eens luid mee zingt, moet zeker zondag 4 augustus om 14 uur in Tombeek Overijse zijn.