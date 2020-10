Tekort aan griepvaccins in Vlaamse Rand: “Gezonde 50-plussers laten zich voorlopig beter niet vaccineren” Robby Dierickx

09 oktober 2020

13u19 6 Overijse VUB-prof en huisarts in Overijse Dirk Devroey roept gezonde 50-plussers op om zich voorlopig niet tegen de griep te laten inenten. Hij doet dat omdat er momenteel een tekort aan griepvaccins in de Vlaamse Rand rond Brussel is. “Daardoor dreigen hoogrisicopatiënten uit de boot te vallen”, klinkt het.

Volgens Devroey is het aantal aanvragen voor een griepvaccin enorm toegenomen in vergelijking met vorig jaar. “Hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het feit dat griepsymptomen overeenkomen met symptomen van het coronavirus”, aldus de VUB-prof. “Mensen willen voorkomen dat ze daardoor onnodig in quarantaine moeten en hun hobby’s moeten opgeven en willen zich om die reden inenten tegen de griep.”

Nijpend tekort

Maar daardoor is er nu al een nijpend tekort aan griepvaccins in de Vlaamse Rand rond Brussel. “Als huisarts merken we dat steeds meer mensen niet meer aan een vaccin geraken en ook heel wat apothekers lieten ons weten dat hun voorraad al weg is”, zegt Devroey nog. “Daardoor bestaat de kans dat heel wat 65-plussers en hoogrisicopatiënten uit de boot vallen. En dat moeten we absoluut vermijden. Daarop roep ik gezonde 50-plussers op om zich voorlopig niet tegen de griep te laten inenten en voorrang te geven aan ouderen en risicopatiënten. We zullen de komende weken zorgvuldig moeten omspringen met de vaccins.”